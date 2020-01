Retraites : pour FO en Isère, "la seule sortie possible c'est le retrait du texte"

Alors que les partenaires sociaux et le gouvernement reprennent ce mardi les discussions sur le projet de réforme des retraites, Force Ouvrière demande toujours l'abandon pur et simple du projet et appelle les salariés isérois à descendre dans la rue jeudi et samedi.