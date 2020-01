Retraites : près de 5.800 personnes à Pau, 5.000 à Tarbes contre la réforme

Pau, France

C'est la quatrième journée de mobilisation interprofessionnelle depuis le 5 décembre et le début de la mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Le premier jour de rassemblement, le 5 décembre, il y avait plus de 10.000 manifestants à Pau, environ 8.000 à Tarbes. Le mardi suivant, le 10 décembre, il y avait environ 5.000 personnes à Tarbes et à Pau, et encore 10.000 personnes le 17 décembre à Pau avec la présence de la CFDT dans le cortège.

Ce jeudi, les syndicats, hors CFDT, espéraient remobiliser les troupes après les vacances de Noël. Le cortège était encore dense avec près de 5.800 personnes, selon notre estimation, la police a compté 5.200 manifestants, les syndicats près de 10.000. Parmi eux, beaucoup d'enseignants, de cheminots, de retraités, mais aussi des avocats en robe, ou des salariés du secteur privé, comme Turboméca ou des entreprises du bassin de Lacq. Des gilets jaunes sont aussi venus grossir les rangs de cette manifestation.