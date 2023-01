Retraites : Près de 80% des enseignants en grève jeudi en Occitanie selon UNSA-Education

La mobilisation s'annonce particulièrement suivie jeudi contre la réforme des retraites dans les services publics et même dans le privé, avec des salariés qui ne veulent pas d'un âge de départ à 64 ans. Une grève qui s'annonce suivie dans les écoles, collèges et lycées avec des perturbations.

ⓘ Publicité

En Occitanie, près de 80% des enseignants seront en grève pour dire non à la réforme des retraites selon Antoine Loguillard secrétaire régional du syndicat UNSA-Education et professeur de lycée à Foix. "Ce sera extrêmement massif d'ailleurs, comme dans l'ensemble des professions. On en attend entre trois quart et 80 % des enseignants en grève, ce qui va signifier bien évidemment un certain nombre d'écoles totalement fermées dans les établissements du second degré. Le service d'accueil est assuré, mais parfois la cantine elle même n'aura pas lieu. Les internats sont parfois fermés. Donc c'est un mouvement massif, comme il y a bien longtemps qu'on ne l'avait vu."

Mobilisation dans le 1er et le second degré

Même tendance dans le premier degré, écoles primaires et maternelles avec un accueil minimal confirme Antoine Loguillard. "Normalement, la loi instaure effectivement un service minimum d'accueil dès lors que trois quarts des collègues sont absents. Donc, cela relève de la responsabilité de la collectivité locale. Mais le problème des collectivités locales, c'est que leurs propres agents fonctionnaires territoriaux seront aussi souvent en grève."

Il est donc nécessaire de se renseigner si vous n'avez pas déjà été prévenus. Concernant les manifestations prévues, à Toulouse le cortège partira à 10h du monument au mort direction Compans-Caffarelli via les boulevards. Dans le Tarn, rendez-vous 11h à Castres place Soult, et à 14h30 place du Vigan à Albi.