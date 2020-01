Retraites : plus de 200 manifestations dans le pays pour la quatrième journée nationale contre la réforme

Les syndicats qui réclament toujours le retrait du projet de réforme des retraites appellent à une quatrième journée nationale de mobilisation. Plus de 200 manifestations et des actions ont lieu partout en France.

Au 36e jour de grève contre la réforme des retraites, l'intersyndicale, menée par la CGT et Force ouvrière, appelle à une quatrième journée de mobilisation nationale dans toute la France. Les transports sont perturbés, certaines écoles fermées, des raffineries bloquées. Des manifestations sont prévues à Paris et dans de très nombreuses villes de France, et des actions se sont déroulées au petit matin dans certaines régions.

Des blocages au petit matin

Dès ce jeudi matin, des actions de blocage ont eu lieu dans plusieurs régions : en Normandie, des manifestants ont installé des barrages sur les routes à Rouen, Dieppe et au Havre notamment. A Strasbourg, des manifestants ont bloqué les lignes de tram A et D dès 6h30 du matin.

A Limoges, un dépôt de bus a été bloqué ce matin. En Île-de-France, les policiers, ont annoncé avoir débloqué une quinzaine de dépôts de bus ce jeudi matin. A Metz, les conducteurs du réseau le Met ont mis en place un barrage filtrant au dépôt des bus depuis 4h du matin. A Bayonne, le dépôt de bus a également été bloqué par une cinquantaine de manifestants.

A Annecy, une quinzaine de professeurs d'un lycée ont mené une action devant leur établissement, dénonçant l'état de "mort cérébrale" de l'Éducation nationale. A La Roche-sur-Yon, des manifestants ont bloqué la cité administrative et se sont mobilisés devant le commissariat.

A Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, une trentaine d'avocats ont bloqué l'entrée du tribunal ce jeudi matin.

Des coupures de courant opérées par la CGT

La CGT a opéré plusieurs coupures de courant. A Bordeaux, l'électricité a été coupée en milieu de matinée à la gare Saint-Jean. A Périgueux et ses alentours, des coupures de courant sauvages ont privé 34.000 foyers d'électricité pendant environ une demi-heure.

Plus de 200 manifestations partout en France

Ce jeudi, il y aura "216 manifestations en France, il n'y en a jamais eu autant" a assuré le leader de la CGT, Philippe Martinez, sur Europe 1.

A Paris, la manifestation partira de la place de la République à 13h30 pour rejoindre le quartier de la gare Saint-Lazare. Lors de la précédente mobilisation, du 17 décembre, la manifestation parisienne qui faisait République-Nation a réuni 350.000 personnes selon la CGT et 76.000 selon le ministère de l’Intérieur.

Les manifestations ont notamment lieu dans les villes suivantes : Toulouse, Besançon, Grenoble, Sens, Châteauroux, Perpignan, Nice, Toulouse, Caen, Reims, Tours, Guéret, Rennes, Belfort, Clermont-Ferrand, Laval, Saint-Étienne, Béziers, Rouen, ou Le Havre.

A la Rochelle, plusieurs dizaines de pompiers, venus de tout l'ouest de la France, manifestent.

Les transports toujours très perturbés

La SNCF, qui a appelé les Franciliens à éviter les trains de banlieue jeudi, annonce un trafic "très perturbé", avec 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transilien en circulation.

A la RATP, le trafic reste "fortement perturbé", malgré quelques "améliorations" sur quatre lignes du métro parisien. Chez ces deux opérateurs, la grève, ininterrompue depuis 36 jours, s'avère la plus longue depuis la création de la SNCF en 1938.

Le trafic aérien perturbé

De son côté, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) anticipe des "perturbations et des retards" possibles. Elle a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers des vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Toulouse.

De nombreuses écoles fermées

Selon le ministère de l'Éducation, le taux de grévistes est de 18,81% dans le primaire et de 16,49% dans le secondaire (collèges et lycées). Mais selon les syndicats, les chiffre sont beaucoup plus élevés, de 40% dans le primaire et 50% dans le secondaire.

Benoit Teste, secrétaire général de la FSU, premier syndicat chez les enseignants, a annoncé sur franceinfo qu'une école sur six était "fermée complètement à Paris."

Des raffineries bloquées

Les raffineries ont voté la grève mardi jusqu'à la fin de la semaine. Selon la CGT, au Havre, plus aucune expédition de carburant ne se fait au dépôt pétrolier de la Compagnie industrielle maritime (CIM), et le mouvement est reparti mercredi à Fos-sur-Mer (Esso), ainsi que dans les cinq raffineries qui dépendent de Total.

Selon le gouvernement, l'approvisionnement des stations-service reste quasi-normal. La France compte sept raffineries implantées en France métropolitaine, plus l'agroraffinerie de Total à La Mède, dans les Bouches-du-Rhône.

Une intersyndicale ce jeudi soir pour décider de la suite du mouvement

La suite du mouvement sera décidée lors d'une réunion jeudi soir, après la manifestation parisienne qui partira en début d'après-midi de place de la République, direction l'église Saint-Augustin, près de la gare Saint-Lazare.