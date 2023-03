Retraites : "Que faut-il faire pour être entendu ?" se demande Laurent Berger en visite à Saint-Nazaire

Laurent Berger est sur tous les fronts depuis des semaines. Le secrétaire général de la CFDT mène, au sein de l'intersyndicale, la lutte contre la réforme des retraites. Cette semaine, c'est sur sa terre de naissance, à Saint-Nazaire qu'il vient porter son message auprès des salariés. "Un retour aux sources qui fait du bien", confie-t-il à France Bleu Loire Océan ce jeudi.

"Saint-Nazaire, c’est mon berceau syndical, c’est là où j’ai appris à mener des actions. C’est là où j’ai appris à militer, c’est là où j’ai mes amis, ma famille, donc oui, ça fait du bien", rajoute le leader syndical.

Par ailleurs, il pointe aussi le terreau local, propice aux combats sociaux : "C’est un territoire où on a une longue tradition de combat pour le monde du travail". Un terreau qui commence à sérieusement s'agacer de constater que le gouvernement n'entend pas la colère de la rue.

"On a les plus grandes manifestations depuis le début des années 1990 et le gouvernement refuse de nous recevoir"

"Il y a une sorte de malaise, une sorte de colère qui monte, on a les plus grandes manifestations depuis le début des années 1990. Les chiffres de la police font foi. C’est bien la preuve que le monde du travail, dans sa grande diversité et dans sa grande géographie, est très mobilisé contre cette réforme, contre le départ à 64 ans. Et en face, alors qu’on demande depuis deux mois à être reçus par le président de la République ou la Première ministre, on nous répond que non, qu'il n'y'a pas de raison de nous recevoir", déplore Laurent Berger qui assure être de plus en plus interpelé dans la rue par des militants, mais aussi par des citoyens lambda sur ce silence du pouvoir.

"Le silence de gouvernement est ressenti comme une sorte de mépris"

Et le leader national de la CFDT enfonce le clou à propos de l'attitude du gouvernement : "C'est vécu comme du mépris, et ce mépris est incompréhensible quand on a deux millions de personnes dans la rue le 7 mars". La CGT évoquait mercredi 3,5 millions de manifestants dans les rues pour la 6e journée de mobilisation, quand le ministère de l'Intérieur donnait le chiffre d'1,28 million.

Alors Laurent Berger fait mine de s'interroger : "Que faut-il faire pour être entendu ? Faut-il tomber dans la violence ? Certainement pas pour la CFDT, jamais ! Mais de l’autre côté, il ne faut pas que ça bloque."

"Je suis prêt à revenir discuter, mais encore faut-il que l'exécutif ouvre la porte"

Le secrétaire général exhorte le gouvernement à revenir à la table des négociations : "La grande force de ce mouvement, c'est qu'il est extrêmement populaire : 70 % de soutien dans l'opinion, 90 % chez les actifs, alors, oui, la CFDT a une culture de négociation et de dialogue, c’est notre vocation de syndicat réformiste. Mais il faut aussi qu’on soit capable de mener le rapport de force lorsqu’on n'est pas entendu et lorsqu’il n’y a pas d’interlocuteur qui veut vraiment discuter en face.(...) Moi, je suis prêt à revenir discuter avec l’exécutif. Mais il faut pour cela qu’il accepte d'ouvrir la porte", conclut Laurent Berger.