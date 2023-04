Réforme des retraites : "quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, ça ne calmera pas la colère"

Neuf manifestations sont annoncées en Drôme et en Ardèche pour cette nouvelle journée d'opposition à la réforme des retraites . Les vacances scolaires devraient limiter la participation aux cortèges. Pour David Hallier, "il n'y a pas de résignation sur le sujet. Mais évidemment, au bout de la douzième journée ça fatigue certaines personnes ne serait-ce qu'économiquement". Le délégué CGT de la centrale nucléaire de Cruas était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi 13 avril.

Concernant la participation, David Hallier estime que "dans les rues, il y aura toujours assez de monde pour montrer l'opposition au gouvernement, même si ça ne peut pas faire que monter pendant deux mois, trois mois". Et ce n'est pas si grave selon lui. "Si aujourd'hui il y avait dix millions de personnes dans les rues, on est tous conscient que le gouvernement s'en foutrait" ajoute-t-il.

La décision du Conseil constitutionnel ? "L'espoir est assez mince"

C'est ce vendredi 14 avril que le Conseil constitutionnel doit valider ou pas la réforme des retraites. "On ne va pas dire que toute notre lutte est suspendue au bon vouloir de ces huit vieux Sages" pose d'emblée le militant ardéchois, "on sait bien que quelle que soit la décision, ça ne calmera pas une colère qui est beaucoup plus sourde, qui ressemble à un soulèvement plus large que le sujet de la retraite".

"On ne respectera pas la décision dans le sens ou ça ne nous calmera pas du tout" lance David Hallier. Le délégué de la centrale de Cruas ne se fait aucune illusion de toute façon. "Ils vont retoquer une partie de la loi mais ne reviendront pas sur les deux ans de recul de l'âge légal de départ". Quant à la proposition d'Emmanuel Macron de recevoir l'intersyndicale après la déclaration du Conseil constitutionnel, "on est une institution donc on dira pour dire qu'on y est allé" estime le délégué CGT, "mais honnêtement on en attend rien du tout. Il n'y a plus rien qui ressemble à du dialogue".

L'exécutif aurait-il eu l'intersyndicale à l'usure ? "Je pense qu'on les a à l'usure aussi" assure David Hallier en s'appuyant sur de récentes décisions de justice, "celles qui ont suspendu des arrêtés préfectoraux concernant la réquisition de travailleurs grévistes notamment dans la raffinerie de Gonfreville , ou encore la relaxe de nos camarades de la CNR en grève".