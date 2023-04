Retraites : quelles perturbations dans les transports ce jeudi 13 avril ?

Ce jeudi 13 avril est marqué par un nouvel appel, le 12e, à la grève et à la manifestation contre la réforme des retraites, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel.

Bus de ville et tramway

À Quimper, aucun bus de la QUB ne roule ce jeudi matin, le dépôt, situé sur le rond-point de Quistinidal est bloqué par une trentaine de manifestants, qui ont allumé des feux de palettes vers 6h ce matin. Le trafic reprendra quand les manifestants quitteront les lieux annonce le réseau.

À Brest, selon les informations de Bibus , pas de bus 5-6, pas de bus scolaire 40 à 46, 51-51-60-65, de ligne de nuit Noctybus, et la boutique Bibus est fermée toute la journée. Le service est annoncé comme fortement perturbé sur le tramway et les bus 1-2-3-19-71, perturbé sur les lignes 4-10-11-13-14-16-23-50-55-70-76-81, légèrement perturbé sur les lignes 12-15-17-21-26-80.

À Quimperlé, le réseau TBK sera perturbé au moment du passage des manifestations, pas de bus entre 10 heures et 13h30.

Des perturbations à prévoir aussi sur le réseau Linéotim à Morlaix. Les lignes 1 à 4, N1 et N2 "sont susceptibles d'être interrompues à compter de 10 heures et jusqu'à la fin de la manifestation". Pas de desserte du centre-ville pour les lignes 20-28-30-40 (arrêt reporté à la gare SNCF) et 36+ (reporté à Traoulen).

La CTRL dans l'agglomération de Lorient prévoit un réseau "fortement perturbé", des bus seulement entre 6h30 et 19h30 et même complètement à l'arrêt entre 9h30 et 11h30 (hors lignes maritimes et outre-rade). Les lignes 13-30-36-112 sont supprimées. Service fortement perturbé sur les lignes T1 à T4; B1 à B3, 10-11-12-14-15-16-17-31-32-33-34-37-40E-42E-104. Le bus scolaire 203 est supprimé, comme les lignes entreprises 122 et 123.

À Lannion, en raison de la manifestation, Lannion Trégor communauté annonce des perturbations à la mi-journée sur les linges 30, D et E.

Transport scolaire BreizhGo

Dans le Finistère, pas de transport scolaire matin et soir dans le secteur de Lesneven sur la ligne 2160, Crozon sur la ligne 3410, Daoulas sur les lignes 32-75 et3371, Plougastel-Daoulas sur la ligne 3280 et la ligne 3280R (supprimé uniquement le matin).

Dans le Morbihan, pas de transport scolaire dans le secteur d'Auray (5064 le matin et 01421), Vannes (5006 le matin), Pluvigner (PLR109), Carnac (0156 le soir), Riantec et Port-Louis (16137/16D6 le matin et 16138 matin et soir à certains horaires), Etel (01415 le matin, 0172 le soir) Hennebont et Lorient (16137 le matin et 16138 le soir à certains horaires). Toutes les lignes ne sont pas impactées selon les horaires, des arrêts peuvent être reportés. Précisions sur le site BreizhGo .

Trains

La SNCF et le réseau BreizhGo annoncent 7 TER et 7 TGV sur 10.

Mais la circulation des trains est coupée entre Lorient et Quimper avec des manifestants sur les voies à Rosporden et Quimper (ils doivent quitter les voies à 9h45 à Quimper)