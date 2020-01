Retraites : quelles perturbations jeudi en Pays de Savoie ?

Les fêtes de fin d'année n'ont pas calmé les ardeurs des opposants à la réforme des retraites. Une quatrième grande journée d'action interprofessionnelle est prévue jeudi, avec de nombreux cortèges. Ecoles, trains, bus, à quelles perturbations s'attendre en Savoie et Haute-Savoie ?

20% des TER en circulation à la SNCF

Après plusieurs jours de relative amélioration à la SNCF, la journée de jeudi sera à nouveau très compliquée sur les lignes de train régionales. La direction de la SNCF annonce 1 TER sur 5 en circulation en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les grandes lignes, ce sera un peu mieux avec 3 TGV sur 5 assurés. Comptez par exemple 17 allers et 19 retours entre Paris et Lyon.

A Chambéry, les syndicats de cheminots célèbrent jeudi matin "les funérailles de la SNCF" avec un "cortège funèbre" qui partira de la gare à 11h30.

Fortes perturbations dans plus de 200 écoles

Des soucis sont également à prévoir pour l'accueil scolaire. Selon le SNUI-PP, 40% des enseignants seront en gréve dans le premier degré. En Pays de Savoie, le rectorat annonce des chiffres inférieurs, 17,8% en Savoie et 10,6% en Haute-Savoie.

De fortes perturbations sont attendues dans 209 écoles des Pays de Savoie, celles où le taux de grévistes déclarés dépasse les 25%. En fonction des cas, les enfants pourraient ne pas être accueillis. Les mairies ont été sollicitées pour organiser un service minimum d'accueil.

A l'instar des cheminots, les enseignants du lycée Berthollet d'Annecy organiseront leur "cortège funèbre de l'éducation nationale" devant l'établissement à partir de 7h45.

Des bus à l'arrêt à Chambéry

En ce qui concerne les transports urbains, aucune perturbation n'est envisagée sur le réseau Sibra dans l'agglomération d'Annecy.

En revanche, le fonctionnement du réseau Synchro Bus dans le Grand Chambéry sera touché. La direction annonce un "fonctionnement interrompu" des lignes régulières 2, 3 et 4, ainsi qu'un "fonctionnement perturbé" sur les lignes Chrono A, B, C et D. Les autres lignes sont épargnées, mais elle précise que "pour les abonnés scolaires se rendant à Chambéry, les correspondances avec les lignes Chrono peuvent être compliquées".

Par ailleurs, la CGT annonce un piquet de gréve devant le dépôt du réseau Synchro Bus à Chambéry partir de 5h45.

Les cortèges en Pays de Savoie

De nombreuses manifestations sont annoncées en Pays de Savoie. Voici les principaux cortèges :