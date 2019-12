Retraites : quelles perturbations mardi en Pays de Savoie ?

Les perturbations seront de nouveau importantes mardi en Pays de Savoie pour la deuxième journée d'action interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ecoles, transports et bus urbains sont toujours les principaux secteurs concernés.

retraites

La première journée d'action le 5 décembre dernier contre la réforme des retraites a été un "succès" selon les syndicats. En pays de Savoie, entre 10.000 et 15.000 personnes avaient manifesté. L'ampleur de la deuxième journée d'action interprofessionnelle ce mardi sera donc scrutée de près. Des manifestations sont prévues à Annecy, Chambéry, Thonon, Sallanches et Saint-Jean-de-Maurienne.

En attendant les chiffres de cette mobilisation, voici quelles seront les principales perturbations mardi en Savoie et Haute-Savoie.

128 écoles perturbées

Des perturbations sont annoncées par le rectorat dans 128 écoles des Pays de Savoie. C'est en Savoie que la mobilisation est la plus forte, dix-sept écoles seront par exemple fortement concernées par le mouvement à Chambéry. A Annecy, neuf écoles seront particulièrement touchées.

Dans toutes ces écoles où le taux de grévistes sera supérieur à 25%, il a été demandé aux maires d'organiser un service minimum d'accueil.

Encore très peu de trains

Le trafic des trains à la SNCF sera à nouveau très perturbé, même si une très légère amélioration est à noter par rapport au 5 décembre. Dans la région, la direction annonce un TGV sur cinq, un TER sur huit, et un Inter-cité sur quatre en circulation.

La SNCF déconseille une fois encore aux voyageurs de prendre le train ce mardi et recommande de s'informer au mieux via son application mobile ou le site internet des TER avant de se rendre en gare. Dans son communiqué, elle annonce un plan de transport renforcé par 594 autocars en Auvergne Rhône-Alpes.

Les transports urbains à nouveau touchés

Le mouvement va également toucher les transports urbains.

Chambéry

Le réseau de l'agglomération de Chambéry Synchro Bus annonce un fonctionnement très perturbé sur les lignes Chrono A, B, C et D. Les lignes 1S, 2, 3 et 4 seront totalement interrompues. Fonctionnement normal des lignes de transport scolaires de 100 à 1300, sauf le service 101 qui est interrompu.

La direction du réseau prévient toutefois que "pour les abonnés scolaires se rendant à Chambéry, les correspondances avec les lignes Chrono peuvent être compliquées".

Annecy

le réseau de la Sibra à Annecy connaîtra quelques perturbations sur les lignes 1 à 7. Pour connaître tous les horaires ligne par ligne, consultez sibra.fr.

Les manifestations en Pays de Savoie

Plusieurs cortèges sont prévus mardi en Savoie et Haute-Savoie.