Retraites : quels sont les arguments qui divisent les partisans et les opposants à la réforme ?

La Première ministre Elisabeth Borne dévoile les contours de la réforme des retraites ce mardi, avant une présentation en Conseil des ministres le 23 janvier. Selon le gouvernement, cette réforme est nécessaire pour garantir le système par répartition français. Un constat que ne partagent pas les syndicats qui ont fait de l'allongement de la durée de travail, promis par l'exécutif, une ligne rouge.

Quels sont les arguments avancés par le gouvernement ? Pourquoi l'opposition et les syndicats contestent leur pertinence ? France Bleu fait le point.

Une réforme nécessaire car "le système de retraites est déficitaire"

Pour l'exécutif, la réforme est structurellement incontournable car le système "n'est pas équilibré financièrement", a rappelé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, mi-septembre sur France 2 . Le gouvernement estime que travailler plus longtemps est impératif si l'on veut préserver notre modèle de protection sociale.

D'après le dernier rapport (PDF) du Conseil d'orientation des retraites (COR) , auquel l'ensemble des acteurs politiques et économistes se réfèrent, le solde global des régimes de retraites français devrait effectivement "se dégrader sensiblement" dès 2023, après avoir dégagé quelques milliards d'euros d'excédents en 2021 et 2022. Les scénarios les plus optimistes prévoient un retour à l'équilibre entre le milieu des années 2030 à la fin des années 2050. Les plus pessimistes, un système déficitaire jusqu'en 2070.

Pour le gouvernement, ces prévisions démontrent l'importance de réformer. À l'inverse, la gauche fait valoir que le déficit du système, loin d'être abyssal, est provisoire puisque même sans réforme on peut espérer un retour à l'équilibre d'ici une quinzaine d'années. Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement la pérennité de notre modèle n'est donc pas menacée, plaident les opposants au projet de loi.

Dégager des moyens en réduisant les dépenses publiques

Cette réforme qui a vocation à équilibrer le système des retraites à long terme pourrait aussi, pour ses partisans, permettre d'investir dans d'autres secteurs, la part de la dépense publique aujourd'hui dédiée aux retraites pouvant être consacrée à la santé ou à l'éducation par exemple. "Il faut bien financer nos hôpitaux, nos collèges, nos lycées, nos universités, et c'est la réforme des retraites qui permettra de garantir ce financement", expliquait le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, fin septembre sur France Inter . En équilibrant le système de retraites, "on diminue le déficit public" et "ça nous donnera des marges de manœuvre pour agir plus fortement ailleurs", déclarait encore Olivier Dussopt le 6 octobre sur France Inter .

Selon une estimation de l'institut Montaigne , think tank libéral, le projet défendu par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle permettrait d'économiser 7,7 milliards d'euros en 2027 et 18 milliards d'euros une fois complètement entré en vigueur, en 2032.

Mais même si, in fine, la réforme dégageait suffisamment d’argent, rien ne garantit qu'il soit réinvesti avertit Michael Zemmour, professeur d'Économie à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne : "Cela ne se vérifie pas lorsqu'on regarde nos voisins européens", assurait-il sur France Culture le 15 septembre. "Les pays qui dépensent moins pour les retraites ne consacrent pas davantage d'argent aux autres secteurs". Invitée de franceinfo le 3 janvier , la Première Elisabeth Borne est d'ailleurs revenue sur les déclarations de ses ministres, indiquant que les économies réalisées grâce à la réforme ne servirait qu'au financement des retraites.

Rembourser la dette publique

Pour Michael Zemmour, la réforme a d'abord vocation à réduire la dépense publique et doit contribuer à rembourser la dette. "Le gouvernement a surtout pour objectif de baisser les dépenses publiques, notamment pour compenser les baisses d'impôts (...) Si les recettes de l'État diminuent, pour maintenir le déficit sous contrôle, on a besoin de réduire les dépenses publiques et ce qui a été choisi, ce sont les retraites".

Mais "est-ce que c'est aux vieux de payer la dette publique ?", interroge Thomas Porcher, professeur à la Paris School of business. Non, a-t-il défendu sur franceinfo lundi : "C'est à l'État, les gouvernants de trouver des ressources financières dans les endroits qui seraient les moins douloureux". Et d'ajouter : "Ce gouvernement a choisi de faire des économies sur les retraites (…) plutôt que d'aller prélever des impôts sur les superprofits". L'argument de la dette, "on ne l'agite que lorsqu'on en a besoin (...) il y a eu 50 milliards de baisses d'impôts sur le quinquennat précédent et là il n'y avait pas de problème de dette", a-t-il rappelé citant notamment la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)) et la baisse de l'impôt sur les sociétés.

Une opinion que ne partage pas Nathalie Chusseau, professeure à l’université de Lille et chercheure associée à la chaire Transitions démographiques Transitions économiques. Les simulations du COR "montrent qu'on va avoir un déficit récurrent" de notre système de retraites "sur les 25 prochaines années", a-t-elle souligné lundi sur franceinfo . Peu importe le montant de ce déficit, sur lequel "il y a discussion", il risque d'aggraver la dette publique et de peser sur la capacité économique du pays et son indépendance juge cette économiste : "La France est dans une situation d'endettement relativement important" qui atteint "115 % de la richesse nationale" dans un contexte où "les taux d'intérêt" auxquels la France emprunte "remontent et vont probablement continuer à remonter".

Lutter contre le chômage

Cette réforme répond en outre au souhait d'Emmanuel Macron de réformer le marché du travail. Le chef de l'État défend le "travailler plus longtemps" : un moyen, selon lui, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État grâce aux cotisations des actifs et de tendre vers le plein emploi. La réforme des retraites doit créer "240.000 emplois supplémentaires" estimait ainsi Bruno Le Maire, fin septembre sur Europe 1 .

Des arguments contestés par les syndicats, qui objectent que la France affiche un léger retard sur l'emploi des seniors. En 2021, seuls 55,9% des 55-64 ans travaillaient, contre 60,5% en moyenne dans l'Union européenne, selon Eurostat . Reculer l'âge de départ à la retraite sans proposer davantage de formations et une meilleure gestion des fins de carrière - quitte à imposer une "obligation de négocier" dans les entreprises comme le réclame la CFDT - pourrait se révéler contreproductif avancent les organisations syndicales.

Une réforme "logique" en raison de l'augmentation de l'espérance de vie

Autre argument mis en avant par le gouvernement pour justifier le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans (contre 62 ans actuellement) : l'augmentation de l'espérance de vie. "Nous vivons plus longtemps et donc (…) nous devons travailler plus longtemps", a déclaré le ministre du travail, Olivier Dussopt , face à la presse, mi-décembre.

C’est un fait : depuis 1950, femmes et hommes ont gagné une quinzaine d’années selon l'Insee . Mais cette moyenne masque d’importantes disparités selon le sexe et les catégories sociales. Une femme cadre peut ainsi espérer vivre dix ans de plus qu'un homme ouvrier.

Par ailleurs, vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement vivre en bonne santé, ce qui a une influence sur l'équilibre des dépenses publiques. D'après une étude publiée en 2021 par le laboratoire Théorie et évaluation des politiques publiques, le report de l’âge de départ à la retraite tend à augmenter "significativement" la fréquence et la durée des arrêts maladie, notamment en raison de la dégradation progressive de l’état de santé des travailleurs en fin de carrière.

