Retraites : "Quid de l'intérêt général ?" réagit l'opposition à la fermeture des services municipaux à Vauvert

La mairie de Vauvert et l'ensemble des services de la commune seront fermés le mardi 7 mars en signe de protestation contre la réforme des retraites et à l'occasion du sixième jour de mobilisation . La décision est prise par le maire Jean Denat (PS). En conséquence, la navette urbaine Vauvéo et le transport à la demande Dovéo ne circuleront pas. Les services et équipements publics comme la Crèche, la Médiathèque, l’Espace Culture Jean Jaurès ou encore les parcs et les cimetières seront fermés. Seule une astreinte des services techniques et de la police municipale est mise en place pour assurer la continuité du service au public en cas d’urgence.

"Accompagner un mouvement syndical", argumente le maire

Invité de France Bleu Gard Lozère, l'édile évoque "une mesure symbolique car on est dans une situation exceptionnelle avec une réforme rejetée par une majorité des Français. Ma volonté est d'accompagner un mouvement syndical et pas de suivre une orientation politique". Mais malgré tout, l'argument de l'édile glisse sur le terrain politique : "En tant que maire, je suis confronté tous les jours à des gens qui ont des difficultés à remplir leur caddie, qui n'en peuvent plus de voir dans quelles conditions travaillent les soignants. Aujourd'hui, on leur impose une réforme indigne, c'en est trop."

"Droit de grève ou obligation de faire grève ?", se demandent les opposants

Pour autant, cette décision interpelle deux comités locaux « Territoires de Progrès » et de « Renaissance » qui s'interrogent par le biais d'un communiqué de presse. "Une telle décision ne fait-elle pas des employés municipaux qui n’avaient pas a priori l’intention de faire grève [...] des grévistes malgré eux ?", s'interrogent-ils. Ils évoquent aussi la fermeture de services comme la crèche qui pénalisent les parents de la commune de Vauvert. Et de poursuivre : "Quid de l’intérêt général, quid des obligations de service minimum, pourtant prévues par la loi ?"