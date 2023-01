Retraites : Réforme "injuste et brutale" pour la CFDT en Bourgogne-Franche-Comté

C'est le dossier brûlant de ce début d'année : la réforme des retraites. Le gouvernement débute ce mardi ses concertations avec les syndicats avant de présenter son projet le 23 janvier prochain. Le point qui coince, c'est le report de l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans.

France Bleu Bourgogne : Laure Nicolaï, le report de l'âge légal, c'est le point qui met d'accord tous les syndicats. Vous y êtes tous opposés. Pour quelle raison ?

Principalement parce que pour nous, pour la CFDT, mais pour l'ensemble des syndicats, c'est une mesure injuste et brutale. Parce que l'équilibre financier du système des retraites, s'il est effectivement légèrement déséquilibré, de l'ordre de 3% des dépenses par an, ce qui est relativement peu, ne nécessite pas une réforme portant sur l'âge, le recul de l'âge de départ à la retraite à taux plein.

Ça veut dire qu'il ne faut pas réformer du tout ? Le système n'est pas tant menacé ?

Il n'est absolument pas menacé à court terme. Mais par contre, effectivement, il faut réformer le système parce que la retraite telle qu'elle est aujourd'hui est injuste pour beaucoup de travailleurs.

Si on ne réforme pas par l'âge, on le réforme comment ce système des retraites ?

On le réforme en travaillant sur plusieurs points. L'âge de départ à la retraite peut rester le même. Par contre, on peut tout à fait jouer sur l'emploi des seniors et ça, c'est un axe prioritaire de la CFDT. Aujourd'hui, 70% des gens de 60 à 64 ans ne sont plus en emploi. Ce qui veut dire que pendant ce temps, entre le fait de ne plus être en emploi et le moment où on a le droit de liquider sa retraite à taux plein, c'est un sas de précarité, de pauvreté extrême pour nombre de seniors.

Remettre ces seniors à l'emploi, avec parfois des problème de santé, d'inaptitude, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer le même métier jusqu'au bout ?

Il faut jouer la prévention, il faut jouer la formation. C'est à dire que rééquilibrer finalement les injustices au moment de la retraite, ça se passe bien en amont, ça se passe pendant la carrière professionnelle et là, il y a des possibilités.

Pour vous il y aurait assez de boulot pour tout le monde si ces seniors travaillaient jusqu'à l'âge effectif de leur départ en retraite ?

Bien sûr, il y aura assez de travail pour tout le monde à partir du moment ou on répartit mieux le travail. Enfin, les entreprises n'arrêtent pas de dire qu'elles cherchent de la main d'œuvre dans certains secteurs.

Le maintien de l'emploi pour les seniors, comment on fait au niveau des entreprises ? Vous voulez les contraindre ?

Pour la CFDT, clairement, il faut absolument contraindre parce qu'on le voit bien sur l'égalité salariale par exemple. Hommes femmes, on voit que les entreprises, même s'il y a l'index, ne se penchent pas sur le problème, comme pour les entretiens professionnels qui sont obligatoires mais qui sont contraints finalement parce complètement hors radars pour x raisons d'ailleurs. Pas forcément par mauvaise volonté des entreprises, par méconnaissance, par manque de temps, par manque de capacité. Peu importe. Mais en tout cas, nous, ce que dit la CFDT, c'est qu'il faut absolument permettre à ces seniors de rester en emploi. Et puis éviter que les entreprises licencient prioritairement les seniors, tout simplement parce qu'ils coûtent cher.

Vous prévoyez de vous mobiliser, de manifester avec les autres syndicats ?

Tout à fait en fonction de ce que dira le gouvernement. Mais on sera en intersyndicale, on ira dans la rue ou on appellera à la grève dans les entreprises et les administrations, tout simplement pour que le gouvernement renonce à cette mesure d'âge qui est absolument injuste, brutale.