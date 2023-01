Retraites : "Si le gouvernement ne recule pas, on va continuer les actions", prévient la CGT Énergie à Bagneux

Pour faire entendre leur opposition à la réforme des retraites du gouvernement, des grévistes du secteur de l'énergie ont mené ce jeudi des actions dites "Robin des Bois" dans plusieurs villes de France, notamment en région parisienne.

ⓘ Publicité

"Bouclier tarifaire de la CGT"

Il s'agissait de "faire passer en gratuit des établissements publics qui ne bénéficient pas du tarif régulé" du gaz ou de l'électricité, précise ce vendredi sur France Bleu Paris Frédéric Probel, secrétaire général de la CGT Energie à Bagneux (Hauts-de-Seine). Ce syndicaliste qualifie cette action de "bouclier tarifaire de la CGT".

Frédéric Probel explique qu'en Île-de-France, ces actions ont concerné jeudi "une dizaine d'hôpitaux et de cliniques, des patinoires, des piscines, des lycées, des collèges, des associations nationales d'utilité publique, l'éclairage public de quelques villes de plus de 30 000 habitants, et du chauffage urbain".

La CGT veut faire passer à travers ces actions un "message fort" en direction de l'exécutif et entend bien maintenir la pression. "Si le gouvernement ne retire pas son projet sur les retraites, on va continuer et on va mettre en gratuit tous ceux qui ne bénéficient pas du tarif régulé, à la fois les établissements publics et les entreprises", prévient Frédéric Probel. Le secrétaire général de la CGT Energie à Bagneux espère que cette forme de mobilisation "sera efficace", "au moins ça a un sens et ça aide la population"