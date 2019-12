Retraites : syndicats et manifestants à Caen veulent "maintenir la pression" jusqu'au 10 décembre

Une manifestation a eu lieu à Caen, vendredi, pour protester contre la réforme des retraites et le rapport Delevoye, au lendemain de la grosse mobilisation interprofessionnelle. Les syndicats et les manifestants veulent occupent le terrain jusqu'au 10 décembre, pour "l'acte 2".

Caen, France

Il y avait environ un millier de personnes à Caen, vendredi 6 décembre, pour une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites et le rapport Delevoye. Après le succès de la mobilisation du jeudi, qui a réuni 15.000 manifestants dans les rues caennaises, les syndicats veulent continuer à occuper le terrain jusqu'au 10 décembre, jour d'une nouvelle manifestation interprofessionnelle annoncée.

Les slogans sont les mêmes que la veille, moins audibles certes en raison de la baisse des manifestants, mais qu'importe pour Claire. L'aide-soignante de Bayeux veut avant tout marquer les esprits. "L'objectif, c'est de maintenir la pression et d'occuper le terrain. Coûte que coûte. Jusqu'au 10 et même au-delà pour l'abandon du projet de loi retraite. On est parti sur une grève reconductible et pas des manifestations saute-moutons. On va être là tous les jours !"

Je sais bien qu'il y a les fêtes qui arrivent, de l'argent en moins sur la fiche de paie, mais c'est un sacrifice à faire

Pour frapper "deux fois plus fort" le 10 décembre que le 5 selon Jacques Ambroise, secrétaire général de la CGT dans la Calvados, encore faut-il des forces vives, prêtes à manifester tous les jours. Alexandra assure qu'elle répondra présente jusqu'au bout. "Il n'y a pas de gain s'il n'y a pas d'investissement, estime-t-elle. Je sais bien qu'il y a les fêtes qui arrivent, de l'argent en moins sur la fiche de paie, mais c'est un sacrifice à faire. Je n'ai que 32 ans mais ma retraite, j'y pense quand même."

Les syndicats mobilisent auprès des entreprises

L'intersyndicale chez les cheminots, dont la CGT, a décidé de prolonger la grève jusqu'au lundi 9 décembre inclus. © Radio France - Adrien Bossard

Les syndicats aussi tentent de mobiliser en permanence leurs troupes et retourneront dans les entreprises pour tracter. "Ce qui est important, c'est de mener des Assemblées générales dans les entreprises, explique Pierrick Salvi, secrétaire de l'union départementale Force Ouvrière dans le Calvados. Il faut que nos camarades aillent convaincre ceux qui ne sont pas mobilisés. C'est maintenant que ça se joue. Et le gouvernement est sous pression."

Le gouvernement doit rencontrer les organisations syndicales lundi 9 décembre, à la veille de la deuxième grosse mobilisation interprofessionnelle annoncée. D'ici là, à Caen, de nouvelles manifestations sont prévues, notamment samedi à 14h30 place du Théâtre.