Retraites : transports, énergie, déchets, les prévisions de grève secteur par secteur pour ce mercredi

À quoi ressemblera la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ? Mercredi, les syndicats appellent à nouveau à manifester contre le projet du gouvernement alors que celui-ci doit faire son retour à l'Assemblée nationale. Les grèves connaissent des situations contrastées avec des mouvements toujours très suivis dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, mais qui semblent s'essouffler dans les raffineries et certains pans des transports.

ⓘ Publicité

Trafic SNCF

La circulation des trains de la SNCF restera "perturbée" ce mercredi 15 mars, a annoncé la SNCF ce mardi soir.

Dans le détail, les circulations seront globalement similaires à celles de lundi et mardi, avec 3 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 1 Intercités sur 3, aucun train de nuit, 2 TER sur 5 en moyenne nationale et toujours des perturbations en Ile-de-France.

Une grève reconductible a été lancée à la SNCF le 7 mars, à l'appel de tous les syndicats de cheminots. Jusqu'à 80% des TGV avaient été annulés lors des journées de mobilisation précédentes.

RATP

La RATP a prévu un trafic quasi normal pour les métros, bus et tramways mercredi en région parisienne mais un service "très perturbé" des RER pour la huitième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

La mobilisation semble marquer le pas à la RATP touchée par une grève reconductible depuis le 7 mars à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Unsa, CFE-CGC). Le trafic sera ainsi normal mardi sur tout le réseau à l'exception du RER, toujours "perturbé".

L'intersyndicale avait pourtant appelé jeudi à "poursuivre la pression, sur le gouvernement et les parlementaires, en s'inscrivant dans l'appel de l'intersyndicale nationale" par la manifestation samedi mais aussi par la grève mercredi, jour de réunion de la commission mixte paritaire (CMP) au Parlement, avant un possible vote final sur le texte jeudi.

Après un premier jour de grève bien suivi mardi dernier à la RATP, le mouvement a très vite décéléré et dès vendredi, le trafic était à nouveau normal ou presque dans le métro et en surface, comme tout au long du week-end. Seul le RER connaît des perturbations plus ou moins prononcées. Mardi, on comptera trois trains sur quatre sur la ligne A et les deux tiers des trains rouleront sur le RER B.

Aéroports

Du côté du ciel, la journée s'annonce perturbée à l'aéroport de Paris-Orly. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols prévus mercredi. Ces annulations s'annoncent moins importantes que la semaine dernière, quand elles avaient touché, outre les plateformes parisiennes d'Orly et Roissy, des aéroports en région, et concerné jusqu'à 30% des mouvements d'appareils.

La DGAC annonce que des perturbations et des retards sont également à prévoir et invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage en s'informant auprès de leur compagnie aérienne.

Raffineries

La grève reconductible, entamée le 7 mars, se poursuit dans les raffineries de France. Mardi, les expéditions de six sites, sur les sept en activité, étaient toujours bloquées. La production n'est pas touchée, sauf à Donges (Loire-Atlantique) mais pour des raisons techniques. L'approvisionnement des stations n'est donc pour l'heure pas menacé. Il faudrait plusieurs jours, voire des semaines, de blocage pour que la situation tourne à la pénurie.

Si depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes de durcir le mouvement en arrêtant la production, ces derniers se montrent plutôt réticents à entamer ces opérations techniquement délicates et longues.

Ramassage des déchets

À Paris, le mouvement de grève des éboueurs et des agents de propreté ne semble pas prêt à s'arrêter. La poursuite de la mobilisation a été votée mardi et durera "au moins jusqu'au 20 mars" lors d'une assemblée générale. Au 9e jour de la grève, 6.600 tonnes de déchets ont été recensés dans les rues de la capitale.

Trois incinérateurs de la région parisienne sont à l'arrêt et le quatrième, situé à Romainville (Seine-Saint-Denis) est saturé. La Mairie de Paris, qui gère le ramassage des ordures dans la moitié des arrondissements, s'est dite "solidaire" du mouvement.

Le parcours de la manifestation à Paris

Ce mercredi, de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites sont prévues partout en France à l'appel de l'intersyndicale. A Paris , le cortège s'élancera à 14h depuis les Invalides pour rejoindre la place d'Italie.

Les prévisions près de chez vous