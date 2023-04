Réforme des retraites : trois appels à manifester dans la Loire et la Haute-Loire pour la 12e journée d'action

La mobilisation s'annonce plus faible que les semaines précédentes jeudi dans les cortèges contre la réforme des retraites dans la Loire et en Haute-Loire, en raison du calendrier. Cette douzième journée nationale d'action tombe en pleines vacances scolaires pour la zone A, celles des académies de Lyon et Clermont-Ferrand.

Quelle suite donner au mouvement ?

"Après trois mois de mobilisation, on a toujours été dans les rues jusqu'à présent, quand bien-même ça s'essoufflerait lié aux vacances, ça ne veut pas dire que les citoyens, que les travailleurs ne sont pas motivés", commente le responsable de la CFDT dans la Loire, Laurent Picoto. "Une fois que la période de vacances sera terminée, il faudra regarder quel type d'actions on met en oeuvre et comment on continue de reparler de ce texte", ajoute-t-il. L'intersyndicale au niveau national devrait se réunir dès jeudi soir pour préparer la suite, et en priorité sa réaction aux décisions du Conseil constitutionnel.

Comme traditionnellement depuis le début du mouvement fin janvier, trois rassemblements sont prévus par l'intersyndicale dans la Loire et en Haute-Loire :

à 10 heures à Roanne , entre l'avenue de la Libération (au Coteau) et la place des Promenades

, entre l'avenue de la Libération (au Coteau) et la place des Promenades à 10h30 à Saint-Étienne , entre la gare Châteaucreux et la place de l'Hôtel de ville

, entre la gare Châteaucreux et la place de l'Hôtel de ville à 10h30 au Puy-en-Velay, place Cadelade

Perturbations limitées dans les transports en commun

Le passage des manifestants risque de perturber la circulation, notamment celles des bus et tramways à Saint-Étienne, prévient la Stas. La direction du réseau de transport en commun stéphanois annonçait un trafic légèrement perturbé jeudi en raison du préavis de grève, avec des horaires adaptés sur quelques lignes de bus dont la M5, et sur la ligne de tramway T2. Les lignes 42, 43, S1, S3, S6, S7 et S9 ne devaient pas circuler du tout.

Concernant la circulation des trains, la SNCF prévoiyait des perturbations un peu plus faibles que la semaine précédente, avec en moyenne, 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5, et seulement 1 train Intercités sur 5. La plupart des trains habituellement au départ de la gare de Saint-Étienne Châteaucreux pour Lyon étaient maintenus dans les prévisions de trafic publiées mercredi soir.