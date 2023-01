Retraites : trois manifestations intersyndicales à nouveau en Corrèze pour faire plier le gouvernement

En Corrèze l'intersyndicale fait feu de tout bois, notamment avec des opérations de tractages tous azimuts, pour inciter les gens à être dans la rue mardi prochain contre la réforme des retraites. Trois défilés sont encore prévus à Tulle, Ussel et Brive. La manifestation départementale étant cette fois non plus à Tulle mais à Brive. Jeudi dernier cette dernière avait attiré 4500 personnes selon la police, 8000 selon les syndicats. Il y aura plus de monde cette fois prédit l'intersyndicale.

ⓘ Publicité

Des divergences dans la majorité

On ne parle certes pas encore de coup de grâce mais à l'intersyndicale corrézienne on se dit que cette seconde manifestation, si elle réussit, obligera le gouvernement à revoir sa copie. La première en a préparé le terrain selon Nathalie Ribière de la FSU. "On commence à sentir des divergences dans la façon de présenter ce projet de réforme et de le défendre". "On voit qu'ils ont envoyé leurs chiens de garde" ajoute de son côté Gilles Tardieu de la CGT notant que depuis jeudi dernier tous les représentants de la majorité interviennent pour défendre ce dossier contrairement au départ. Preuve d**'une certaine fébrilité** derrière le discours de fermeté.

Trois réunions publiques

Pas un représentant de l'intersyndicale en Corrèze n'imagine que cette seconde journée d'action ne sera pas au moins aussi forte que la première. Pour Gilles tardieu de la CGT elle a même toutes les chances d'être plus importante encore. "Sur un mouvement à répétitions il y en a toujours qui la première fois regardent avant de franchir le pas". La mobilisation ne s'arrêtera pas au 31. Des réunions publiques sur les retraites sont programmées en février à Tulle, Ussel et Brive. Et d'autres actions sont envisagées, en dehors des plages de travail pour permettre à tous d'y participer sans devoir poser des jours de grève.