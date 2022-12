Retraites : un dispositif "carrières très longues" pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans

Olivier Dussopt et Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale.

Les personnes ayant commencé à travailler à 16 ou 17 ans pourront partir à la retraite avant l'âge légal de départ. Cette mesure pour les "carrières très longues" fera partie de la réforme des retraites voulue par le gouvernement, a assuré ce vendredi le ministre du Travail Olivier Dussopt dans un entretien accordé aux quotidiens régionaux du groupe Ebra.

Les personnes "ayant cotisé quatre ou cinq trimestres avant la fin de leurs 18 ans" auront "l'autorisation de partir quatre ans avant l'âge légal", a expliqué le ministre. Elles pourront donc partir à 61 ans voire même à 60 ans si l'âge légal est reporté à 64 ans et non à 65 ans. "Nous réfléchissons encore à la meilleure formule et en discutons avec les partenaires sociaux", a indiqué Olivier Dussopt, alors que la Première ministre Elisabeth Borne doit dévoiler le projet de réforme le jeudi 15 décembre.