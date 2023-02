Retraites : Une marche aux flambeaux à Toulouse pour maintenir la flamme de la mobilisation

Maintenir la pression contre le projet de loi du gouvernement. Une marche aux flambeaux contre la réforme des retraites était organisée jeudi soir à Toulouse à l'appel des syndicats FSU et Solidaires. Plusieurs centaines de personnes ont défilé de la gare Matabiau à Jean Jaurès avant la prochaine grosse journée de mobilisation prévue mardi.

C'est une autre manière de poursuivre la contestation pour les gens qui ne peuvent pas faire grève, explique Lise Dreuhet. Cette comptable au Département est aussi porte parole du syndicat Sud-CT 31, syndicat affilié à Solidaires. "C'est un rassemblement avec des flambeaux en plus. C'est joli mais c'est surtout l'occasion pour les gens qui ne peuvent pas se mettre en grève ou manifester de participer en sortant du travail."

Un point de vue partagé par Arthur. Il a 38 ans. Il, est intérimaire et travaille dans l'hôtellerie-restauration. Et, pour lui, c'est aussi un rendez-vous supplémentaire pour demander le retrait de la réforme. "L'ambiance est différente. C'est excitant de se retrouver de nuit. Mais on maintient aussi la mobilisation pour convaincre qu'on peut empêcher cette réforme."

Opposition croissante et soutien à la mobilisation

Selon un dernier sondage Ipsos Sopra Steria réalisé pour France Info et France Télévision ces 1er et 2 février et publié jeudi, 64% des Français se disent "opposés" à la réforme des retraites. Un chiffre en hausse de trois points par rapport à la dernière enquête réalisée en janvier dernier. Par ailleurs, le soutien à la mobilisation contre le projet du gouvernement bondit. Environ 7 personnes interrogées sur 10 "soutiennent" les mobilisations (72%, +7 points) et les grèves (69%, +10 points).