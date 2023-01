Retraites : une réforme jugée "incompatible avec la réalité du terrain" à l'usine Stellantis de Sochaux

Quelles seraient les conséquences de cette réforme des retraites , si décriée, au berceau de Peugeot, à Sochaux, aujourd'hui Stellantis ? Ici comme partout, les syndicats s'accordent à dire qu'un départ à 64 ans ou un allongement de la durée des cotisations nuirait considérablement aux salariés. Les ouvriers, mais également les cadres. Les organisations syndicales appellent les employés à manifester ce mardi 31 janvier, à Belfort (10h devant la maison du Peuple) et Montbéliard (14h devant la Roselière).

Les syndicats anticipent une hausse des arrêts maladie

Benoît Vernier, secrétaire de la CFDT pour le site sochalien, est catégorique : "Cette réforme est incompatible avec la réalité du terrain". Ce syndiqué pense bien sûr aux ouvriers. "Des personnes qui travaillent en tournée, une semaine à partir de 5h, la suivant l'après-midi, jusqu'à 22h, décrit-il. Le tout, en exécutant des tâches répétitives, il faut monter des faisceaux dans les véhicules, les roues.**"

Benoît Vernier le constate au quotidien, ces métiers mettent le corps sous contrainte : "A partir d'un certain âge, des troubles musculosquelettiques commencent à arriver. On a des salariés qui n'arrivent pas à tenir leur poste à partir de 60-62 ans, comment voulez-vous qu'ils fassent à 64 ans ?" Pour lui pas de doute : "Les gens ne tiendront pas, ils seront en arrêt maladie. Ce que l'on va gagner d'un côté, on le perdra de l'autre."

Les cadres également pénalisés

Un avis partagé à Force Ouvrière. L'un de ses représentants à Sochaux, Eric Peultier, affirme : "Deux ans, quand on arrive proche de l'âge de départ, je peux vous assurer que c'est long, très long. Voir la porte s'éloigner, savoir qu'il va falloir faire 24 mois de plus, la sensation n'est pas la même en début et en fin de carrière. Tenez, ce chiffre : nous vivons en bonne santé jusqu'à 63 ans. Donc, en moyenne, nous aurons au moins un an à travailler alors qu'on ne sera plus en bonne santé". Voire plus, pour les cadres, qui seront eux aussi pénalisés : "Ils ont commencé à travailler plus tard. Cela n'est pas imaginable. Ils vont devoir aller jusqu'à 67-68 ans ?"