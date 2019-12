Réforme des retraites : une semaine cruciale commence

La semaine qui vient promet d'être déterminante pour la réforme des retraites avec, au programme, une rencontre avec les partenaires sociaux lundi, une nouvelle journée d'actions mardi, les détails de la réforme présentés mercredi. Le bras de fer de l'intersyndicale avec le gouvernement s'est poursuivi ce week-end des 7 et 8 décembre 2019 et la mobilisation reste de mise ce lundi (avec de fortes perturbations annoncées à la SNCF et à la RATP). Dans le Journal du Dimanche, le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit ce dimanche "déterminé" à mener "jusqu'à son terme" le projet de réforme voulu par Emmanuel Macron.

Lundi : le gouvernement reçoit les partenaires sociaux

La ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, et le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, vont tenter de calmer la colère des salariés en recevant les partenaires sociaux ce lundi 9 décembre. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont convié les ministres les plus concernés par la réforme des retraites et les dirigeants de la majorité à un "déjeuner de calage" lundi à l'Elysée, a indiqué dimanche l'entourage du président.

A Paris, dix lignes de métro sur 16 seront fermées ce lundi. © Radio France - Xavier Demagny

Mardi : nouvelle grève interprofessionnelle

Après le succès de la journée de grève du 5 décembre, un nouvel appel à la mobilisation est lancé pour le mardi 10 décembre par l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse (Fidl, MNL, UNL et Unef). Des appels à manifester sont lancés dans plusieurs villes de France et les manifestants rassemblés samedi faisaient passer le message. À Paris, le préfet a pris un arrêté pour obliger les commerces situés sur le parcours de la manifestation à fermer. Les secteurs des Champs-Elysées, de l'Assemblée nationale, de Matignon et de l'Élysée sont interdits. "C'est le gouvernement qui choisit la confrontation et l'affrontement", a déclaré Philippe Martinez ce dimanche sur France Inter- Le Monde- franceinfo dans l'émission Questions politiques. Certaines voix, à la CGT, évoquent déjà un troisième round jeudi.

Mercredi : présentation du projet par Édouard Philippe

Le Premier ministre a promis de présenter ce mercredi 11 décembre "l'intégralité du projet de réforme du gouvernement" devant le Conseil économique, social et environnemental. "Le débat pourra ainsi s'organiser autour de propositions claires" a-t-il assuré. "On pourra apporter des réponses extrêmement positives pour beaucoup de gens qui subissent des injustices dans le système actuel : les femmes, les agriculteurs, et ceux qui ont des parcours hachés notamment", affirme-t-il. Cette réforme, "nous avons besoin de la réexpliquer" et sa présentation par le Premier ministre mercredi "permettra à chacun de se positionner", a estimé sur franceinfo la secrétaire d'Etat à la Transition écologique, Emmanuelle Wargon.

C'est tout vu pour l'intersyndicale. Le numéro un de Force ouvrière, Yves Veyrier, a souhaité dimanche sur BFMTV l'abandon de "cette mauvaise idée" qu'est le projet de réforme des retraites du gouvernement, et qu'"on revienne au point de départ, sans préalable". Quant à Philippe Martinez pour la CGT : _"Je ne veux pas que nos petits-enfants nous disent : «Tu as pu partir à tel âge, mais en contrepartie, tu as sacrifié ma retraite»"_.