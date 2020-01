Retraites : va-t-on vers une sortie de crise ?

L'horizon semble s'éclairer après le retrait par le gouvernement de l'âge pivot de son projet de loi sur les retraites. La CFDT a salué samedi cette décision. Laurent Berger, son secrétaire général, parlent d'une "victoire pour les salariés". L'Unsa et la CFTC, autres syndicat réformistes, se sont aussi félicités de ce retrait. Mais la sortie de crise n'est pas pour tout de suite.

La grève continue notamment dans les transports, à la SNCF et à la RATP, et elle va continuer à avoir un impact sur les Français, en particulier chez les Franciliens. L'intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires et organisations de jeunesse appelle à poursuivre le mouvement et à défiler le jeudi 16 janvier pour la sixième fois depuis le début du conflit le 5 décembre.

Pas d'unanimité syndicale

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT a minimisé l'impact de l'entrée en négociation de la CFDT et de l'Unsa: "On verra ce que disent les cheminots de la CFDT et les agents de la RATP de l'Unsa !", a-t-il lancé sur TF1. Il a rappelé qu'une majorité de salariés réclamaient le retrait pur et simple du projet de loi sur les retraites.

De son côté, Force Ouvrière rejette aussi la réforme des retraites. Le syndicat ne veut pas de système unique de retraite par points. "Un erreur historique" pour Yves Veyrier, son secrétaire général, qui appelle à poursuivre la grève. "Je ne vais porter au nom de la confédération Force ouvrière la responsabilité de baisser les bras alors que nous sommes convaincus que c'est une grave erreur", a-t-il déclaré ce dimanche sur franceinfo.

Reste à savoir ce qu'il en sera sur le terrain. Quel est l'état d'esprit des grévistes ? Des assemblées générales vont se tenir ce lundi. Elles donneront une indication sur la poursuite du mouvement à la SNCF et à la RATP.

Les manifestations du jeudi 16 janvier seront aussi un test, alors que la mobilisation faiblit dans la rue : samedi, les manifestants étaient 149.000 selon le ministère de l'Intérieur, 500.000 d'après la CGT, soit un tiers de la participation de jeudi 9 (452.000 à 1,7 million de manifestants).

Tout reste à faire

"Le gouvernement a fait un geste. Mais ce retrait n'est pas un chèque en blanc", avertit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, premier syndicat en France, ce dimanche dans le JDD.

Le gouvernement et le patronat sont favorables à une mesure d'âge, autrement dit retarder l'âge du départ à la retraite. Ils excluent une hausse des cotisations, ce qui laisse une marge de manœuvre étroite aux négociateurs.

Dans le JDD, Laurent Berger évoque d'autres recettes. Ils souhaitent mettre sur la table la question du fonds de réserve des retraites, la pénibilité pour différencier les âges de départ, ou encore l'emploi des seniors. Dans le Parisien, Laurent Escure, le secrétaire général de l'Unsa, suggère lui aussi de puiser dans le fond de réserve.

Les deux syndicats savent que toute reste à faire et que l'horloge tourne. La conférence de financement des retraites devra remettre ses conclusions fin avril. "Je prendrai mes responsabilités", leur a écrit Edouard Philippe dans son courrier. Si les négociations n'aboutissent pas, le gouvernement légiférera par ordonnances.

Le spectre de la négociation avortée de l'assurance chômage est dans toutes les têtes. Faute d'accord entre partenaires sociaux, le gouvernement avait repris la main et changé les règles au grand dam des syndicats.