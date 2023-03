Retraites : Valrhona, Trigano et plusieurs entreprises touchées par les coupures de courant

Plusieurs coupures de courant touchent le nord de la Drôme et de l'Ardèche ce mardi matin , en marge de nouvelles actions contre la réforme des retraites. La CGT n'a rien revendiqué. Enedis soupçonne dans chaque cas des coupures sauvages ou des actions illégales. Des petits commerces et des particuliers sont également concernés.

La production à l'usine Trigano est à l'arrêt depuis mardi matin 6 heures à Tournon-sur-Rhône. L'entreprise fabrique des caravanes et camping-cars. Les 500 salariés ont été renvoyés chez eux. Enedis parle d'actes de vandalisme et suspecte une action de grévistes.

Le site de Valrhona à Tain-l'Hermitage a aussi été touché. La boutique a dû ouvrir ses portes plus tardivement, le temps d'être alimentée par un groupe électrogène. D'après Enedis, le site de production de chocolat est également concerné. La Cité du Chocolat et l'usine auraient été aussi mis à l'arrêt ce mardi matin.

A la Cave de Tain, la boutique a dû être fermée toute la matinée. A la production, une dizaine de salariés ont été renvoyés chez eux. L'électricité est revenue peu avant 12 heures.

Des entreprises de la zone industrielle Axe 7 se sont également retrouvées privées de courant. La zone s'étend sur les communes d'Albon, Saint-Rambert-d'Albon et Anneyron. Comme la semaine passée, le secteur de Saint-Vallier subi des coupures ; les employés du siège de la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche n'ont pas non plus d'électricité depuis ce mardi matin. La zone commerciale Interval est ouverte ce mardi.