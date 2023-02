Retraites : Xavier Bertrand "favorable à ce qu'on travaille plus longtemps, mais pas tout le monde"

À contrecourant de sa famille politique, le président (LR) de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a réaffirmé son désaccord avec le texte de la réforme des retraites ce vendredi, dans Ma France, malgré l'appel à l'unité de certains ténors des LR. Invité de Wendy Bouchard, il a répété qu'il soutiendrait la réforme sous réserve que "trois conditions" soient respectées : la possibilité de partir à la retraite avec 43 ans de cotisation, quelque soit l'âge ; mettre fin aux régimes spéciaux, qu'il juge injustes ; et la possibilité pour les femmes qui n'ont pas eu de carrière complète de cotisation de partir à la retraite "deux ans plus tôt que les 67 ans d'aujourd'hui".

Dialogue social

Alors que les syndicats menacent de mettre le pays "à l'arrêt" si le gouvernement ne retire pas la réforme , Xavier Bertrand a affiché son soutien à ces "corps intermédiaires".

"Dans une démocratie, on a besoin de corps intermédiaires, le dialogue social (...) si on veut que ça marche, il faut être deux : les syndicats et le gouvernement. Or, il va falloir aussi que le gouvernement change radicalement d'attitude si on veut que le dialogue social retrouve toute sa force. Avec cette logique : on n'est pas obligés d'être d'accord à 100% mais dans la vie, il y en a quand même plus dans deux têtes que dans une, c'est une question de bon sens".

"Il y a des gens comme Laurent Berger de la CFDT qui cherche des solutions", a-t-il souligné, vantant l'intérêt de négocier avec le syndicat réformiste. "Ce ne sont pas des gens obtus (...) ils ont montré dans leur histoire qu'ils étaient prêts à accompagner l'évolution de la société" a-t-il ajouté, "je me souviens de la réforme des retraites de 2003. La CFDT avait accepté de s'engager (...) mais on avait aussi tenu compte de leur avis : permettre aux carrières longues de partir avant 60 ans était une idée de la CFDT".

Les manifestations ont rassemblé jeudi 1,3 million de personnes selon la CGT et 440.000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est le chiffre le plus faible depuis le début de la mobilisation. À l'Assemblée, les débats doivent s'achever ce vendredi soir à minuit. Le texte sera ensuite transmis au Sénat.