Un des fleurons de la vie culturelle montpelliéraine a vécu une année 2017 plus que mouvementée. La librairie indépendante Sauramps en passe à de très sérieuses difficultés financières a connu trois propriétaires différents en l'espace de 3 semaines : Jean Marie Sevestre, propriétaire historique, le Lillois Pierre Coursières, PDG pendant 3 petites semaines seulement et finalement le montpellierain François Fontès, actuel patron.

Aujourd'hui, les salariés sont globalement satisfaits de leur sort. Mais avant d'en arriver là les repreneurs, Coursières et Fontès, se sont livrés à une guerre sans merci. Et c'est devant les tribunaux que ça s'est réglé.

La première alerte date de la fin janvier. Affolés, les salariés font grève : après les rumeurs de liquidation, leur patron a officiellement annoncé que Sauramps est en vente, et puis plus rien. Les syndicats accusent : c'est de la faute de la direction si les comptes sont dans le rouge. Plusieurs raisons pour expliquer ce gouffre financier mais une revient plus souvent que les autres : Sauramps - Odysseum, la boutique de 3.000 m2 au loyer exorbitant.

Un libraire de Rouen est candidat au rachat, mais l'opération capote : il n'a pas les reins assez solides estime le tribunal.

Fin juin, c'est le libraire lillois, Furet du Nord qui est choisi.

Son plan, vendre Sauramps Odysséem et de supprimer la moitié des 120 emplois. Il souhaite conserver uniquement les boutiques du Triangle à Montpellier et d'Alès dans le Gard.

Les salariés sont sous le choc et tentent de rallier les clients à leur cause.

Hors de lui aussi, le concurrent montpellierain, l'architecte Pierre Fontes, fait appel et remporte la mise trois semaines plus tard. Lui décide de conserver la boutique Odysseum et trois quart des salariés.

