Toute cette semaine sur France Bleu Nord retour sur les grands évènements de 2017, aujourd'hui la belle année de Toyota avec le lancement de la nouvelle Yaris, et de la Yaris sportive, et les 300 embauches d'intérimaires.

Onnaing, France

Luciano Biondo le président de l'usine nordiste a le sourire, l'année 2017 a été bonne sur différents sujets, des bons points pour convaincre la maison mère au Japon de faire produire un deuxième véhicule d'ici 2020 pour atteindre 300 000 véhicules par an contre un peu plus de 230 000 cette année

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Premier pari réussi, le lancement de la nouvelle Yaris et ses 900 nouvelles pièces, après 90 millions d'euros d'investissements, la production a commencé en mars, et très vite la part des hybrides a augmenté passant de 35% en 2016 à 50 % en 2017

De plus en plus de clients ont envie d'être respectueux de l'environnement comme nous et de conduire avec une voiture zen, calme, donc on espère franchir la barre des 80% et même des 100%, Luciano Biondo

En attendant pour 2018, le président table sur 60%

La Yaris GRMN un pur sang de 210 chevaux

La Yaris GRMN produite à Onnaing © Maxppp - SASCHA STEINBACH/EFE/Newscom/MaxPPP

2017 a aussi été l'année de la fabrication d'une Yaris Sportive la GRMN qui sera produite à 600 exemplaires d'ici avril et qui sera même exportée au Japon, "une reconnaissance" se félicite Luciano Biondo, et un autre argument pour la maison mère, car le site d'Onnaing est capable de fabriquer un produit premium en plus de sa Yaris standard.

Et puis toujours dans le cadre de ce grand projet, la direction a signé cet été un accord avec les syndicats, en échange d'une modulation du temps de travail sur une vingtaine de jours en 2018 et 2019, 400 millions d'investissements et 300 embauches d'intérimaires en 3 ans.