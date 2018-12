Rétro 2018 : le Symphony of the Seas, le plus gros paquebot du monde, a quitté Saint-Nazaire

C'est tout simplement le plus gros paquebot du monde qui a quitté le port de Saint-Nazaire en mars dernier. Sa construction aux Chantiers de l'Atlantique a duré plus de deux ans. Long de 362 mètres, il peut embarquer plus de 6 000 passagers.

Le Symphony of the Seas a quitté son bassin d'armement le samedi 24 mars.

Saint-Nazaire, France

C'est toujours un moment magique et émouvant : admirer un des paquebots construits aux Chantiers de l'Atlantique quitter le port de Saint-Nazaire. Bien sûr, cela arrive régulièrement, mais en ce samedi 24 mars 2018, il ne s'agit pas de n'importe quel géant des mers.

Le plus gros paquebot de croisière du monde

Le Symphony of the Seas, propriété de l'armateur américain RCCL, est tout bonnement le plus gros paquebot du monde. Il a fallu deux années pour le construire. Il faut dire que ses dimensions sont impressionnantes : 362 mètres de long, 66 mètres de large. Il peut accueillir plus de 6.000 personnes à bord.

Le Symphony of the Seas dans le port de Malaga en Espagne © Radio France - Mikaël Roparz

Le géant des mers quitte Saint-Nazaire le 24 mars, direction la Méditerranée. 250 salariés des Chantiers de l'Atlantique et leurs conjoints embarquent pour une mini-croisière, jusqu'à Malaga au sud de l'Espagne. 150 employés des chantiers et de sous-traitants sont également sur le navire pour travailler, vérifier que tout fonctionne bien.

Le paquebot rejoint ensuite son port d'attache, Miami, à l'automne.

Une ville sur l'eau

Le Symphony of the Seas est une véritable ville flottante. Les chiffres donnent le tournis : 18 ponts, 24 ascenseurs, 2 775 cabines et une vingtaine de restaurants.

Le Symphony of the Seas, le plus gros paquebot du monde. © Visactu

A bord, on trouve sept quartiers différents, notamment celui de Central Park et sa patinoire qui se transforme en laser game.

Il y a aussi l'Ultimate Abyss Slide, le fameux toboggan géant, une glissade de plus de dix étages. Mais il ne faut pas avoir le vertige, la plate-forme de départ est vitrée... On a donc l'impression de flotter dans le vide !

Le toboggan impressionnant du Symphony of the Seas. © Maxppp - Jérôme Fouquet

Début novembre, un autre paquebot a quitté le port de Saint-Nazaire : le Celebrity Edge. Le navire est plus petit que le Symphony of the Seas, mais ses dimensions restent remarquables : 306 mètres de long et 1450 cabines.

Les premiers voyageurs ont embarqué début décembre sur le Celebrity Edge, pour des croisières dans les Caraïbes.

D'ici 2022, les Chantiers de l'Atlantique livreront deux paquebots par an, du jamais vu depuis le début des années 2000 !