Rétro 2019 dans l'Hérault : après les manifestations, une année difficile pour les commerçants

Montpellier, France

C'est devenu un rituel dans les rues de l'Écusson. À chaque fois qu'ils entendent au loin les chants de manifestants s'approcher, les commerçants et restaurateurs s'empressent de baisser leur rideau. Entre habitude et lassitude, ils regrettent les affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre qui auraient fait perdre à certains jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaire, selon les chiffres de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), qui estime également les dégradations a plus de 2 millions d'euros.

En mars 2019, l'État a débloqué en catastrophe 3 millions d'euros pour ramener les clients dans les centre-ville, mais Montpellier a bien failli ne pas en bénéficier. Après un cafouillage entre la mairie de Montpellier et la CCI, la demande est finalement effectuée au cours de l'été, après un délai accordé. C'est finalement à Noël que les animations proposées sont organisées.

Rétro 2019 dans l'Hérault : une année difficile pour les commerçants Copier

