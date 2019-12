Rétro 2019 dans l'Hérault : le futur stade de foot de Montpellier prend du retard

En cette fin d'année, coup de projecteur sur les événements marquants de 2019 dans l'Hérault. Ce mercredi, on s’intéresse au futur stade de football au sud de Montpellier. Le projet a pris ces derniers mois un sérieux coup de frein.

Tous les voyants étaient au vert et voilà que le projet repart à zéro. La faute à l'aéroport de Montpellier Fréjorgues dont l'augmentation du trafic impose l’élaboration d’un plan de gêne sonore avec une zone dans laquelle aucune construction de logements n'est possible. Conséquence, il faut revoir le projet de la future ZAC Cambaceres et l'implantation du futur stade Louis Nicollin. L'espace qui devait accueillir l'enceinte sportive va finalement abriter des logements.

Les opposants se frottent les mains

Pour les opposants au projet, ce cailloux dans la chaussure est une aubaine. Plusieurs associations réclament un RIC, un référendum, pour demander l'avis des habitants. Leur pétition rassemble plus de 800 signatures. La métropole n’a pas le droit d’organiser un tel référendum leur répond Philippe Saurel. Le Ric, dit le maire de Montpellier, ce seront les élections municipales qui arrivent en mars 2020. Philippe Saurel qui a relancé les études.

Le stade ne verra pas le jour avant 2024 au mieux. S'il ne se fait pas "nous regarderons pour partir ailleurs ou tout arrêter" conclu Laurent Nicollin.

