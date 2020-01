RÉTRO 2019 - Une étoile au Guide Michelin, Franco Bowanee en rêvait

Yonne, France

Une étoile qui récompense dix ans de travail ! Dans l'Yonne, Franco Bowanee, âgé de 39 ans et originaire de l'Île Maurice a décroché sa première étoile au Guide Michelin en 2019.

Les inspecteurs du guide Michelin ont été notamment séduits par sa "terrine de foie gras aux feuilles de Nori", et son "pressé de Homard Michel Houelbecq". Pour Franco Bowanee, cette étoile, c'est un rêve qui est devenu réalité. "J'espérais, j'attendais mais on n'est jamais sûr. Et puis c'est arrivé. C'est une grande fierté pour moi !" s'exclame-t-il.

"La chance d'avoir un potager aux pieds des fourneaux"

Grâce à cette récompense, le chef du Château de Vault-de-Lugny, près d'Avallon, dans l'Yonne, devient le troisième cuisinier étoilé du département. Pour Gauthier Pajona, chroniqueur gastronomique à France Bleu Auxerre, la récompense est amplement méritée . "Sa force, c'est sa foi dans son travail. Et puis la chance d'avoir ce potager aux pieds des fourneaux. Il dit tiens, je mettrais bien un peu de tomate avec mon agneau, il va cueillir une tomate. Ça c'est extraordinaire !" se réjouit-il.

Franco Bowanee, récompensé cette année par une étoile au Guide Michelin.

Une cuisine plus élaborée et une carte transformée

Presque un an après l'étoile au Michelin, Franco Bowanee a apporté des retouches à sa cuisine. Une cuisine qui évolue selon le chef." La carte a été radicalement changée. Maintenant on fait presque un menu à l'aveugle, avec nos meilleures entrées, nos meilleurs plats. On est arrivé à une cuisine plus simple, mais plus élaborée. En gardant toujours en tête, cet esprit de travailler les bons produits de saison."

Pour découvrir ou redécouvrir la cuisine de Franco Bowanee, un peu de patience. Le château de Vaux-de-Lugny, fermé actuellement, rouvre ses portes le 19 mars prochain.