Trouver du travail grâce à une formation numérique en à peine un an, c'est désormais possible. Le nouveau cursus diplômant, lancé l'automne dernier, a été inauguré ce mercredi, sur le plateau de Saclay. Son originalité : il s'adresse à des populations bien distinctes qui se retrouvent ici réunies.

Bures-sur-Yvette, France

Quel meilleur pari pour l'emploi que le secteur du numérique ?

C'est donc dans ce domaine qu'on misé les acteurs de la réinsertions en créant une nouvelle formation diplômante d'un an, inaugurée hier, dans un lieu propice à ce secteur : le plateau de Saclay (Essonne), qui tend à devenir la Silicon Valley française.

La formation a démarré en novembre dernier, à titre d'expérimentation. Elle dure jusqu'en avril, et est validée par un stage d'un mois. Elle permet l'obtention d'un diplôme reconnu de "technicien d'assistance en informatique", de niveau bac pro. Les élèves qui souhaitent par la suite poursuivre leurs études peuvent avoir accès à un BTS.

L'originalité de cet enseignement tient dans la composition de la classe, de 12 élèves, issus de parcours très variés. Les uns ont moins de 20 ans et ont décroché du cursus classique, ils sont alors arrivés là sur proposition de la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les autres peuvent avoir 40 ans et plusieurs années de chômages derrière eux. C'est alors une structure d'insertion locale qui les y a orientée. Avec pour seul critère de sélection : le goût pour l'informatique et le numérique.

Reportage de Nathalie Doménégo Copier

Destiné à enrichir la formation et l’emploi sur le territoire Paris-Saclay, ce projet est le fruit d’une réflexion et d’un partenariat entre la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Essonne, Atout PLIE Nord-Ouest 91, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, les missions locales Les Ulis et ViTaCité, le Conseil Départemental de l’Essonne et l’ensemble des acteurs oeuvrant pour l’insertion sur le territoire du Nord-Ouest Essonne.

Cette action s’inscrit dans une logique d’innovation sociale, tournée vers les métiers du numérique, au coeur d’un territoire en plein développement qui regroupera demain 20% de la recherche nationale. Avec une coordination assurée par Atout PLIE Nord-Ouest 91 et la Protection judiciaire de la jeunesse, le projet est financé par la Grande École du Numérique, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Fonds Social Européen. Fort de ce partenariat ambitieux, l’ensemble des acteurs veulent contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus en difficulté, dans ce territoire au bassin d’emploi dynamique et novateur.