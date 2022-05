"Retrouvons-nous" : le SunSka festival, dans le Médoc, veut rattraper le temps perdu

Vous verrez peut-être les spots télé ou radio et les affiches dans les prochains jours. Les professionnels du spectacle vivant lancent ce jeudi la campagne "Retrouvons-nous", pour inciter les spectateurs à revenir dans les concerts et festivals, à l'image du SunSka festival en Gironde.

Ils se mettent petit à petit en ordre de bataille. Avec le début de l'été, les festivals, souvent annulés pendant les deux années de pandémie, commencent leur retour. Ce sera le cas, en Gironde, du SunSka festival (ne l'appelez plus Reggae sun ska), qui se tiendra à Vertheuil, dans le Médoc, les 5, 6 et 7 août 2022, après deux années d'annulation. Mais le public sera-t-il au rendez-vous, comme avant la crise sanitaire ? Pour soutenir les festivals et les salles de concert, neuf associations et organisations syndicales ont lancé, ce jeudi 12 mai, l'opération "Retrouvons-nous".

"Le public jeune n'a pas fait la fête pendant la crise sanitaire, n'a plus le réflexe concert/festival et l'addiction aux écrans s'est aggravée", avance Jean-Philippe Thiellay, dirigeant du centre national de la musique, l'un des instigateurs de la campagne. "L'effort de sortir de chez soi n'est souvent plus là", complète-t-il.

Il y a toute une jeunesse qui n'a jamais mis les pieds dans quelque festival que ce soit

"Notre festival existe depuis 25 ans, ça fait cinq générations. Ca veut bien dire aussi que pendant ces deux années d'absence, il y a toute une jeunesse qui n'a jamais mis les pieds dans quelque festival que ce soit", relève Fred Lachaize, le directeur du SunSka festival. "Donc, effectivement, cette reprise est une reprise importante".

En tout cas, cela ne se voit pas dans la billetterie du festival _"à peu près au niveau de 2019",_compte le patron du SunSka. Mais il y aura certainement plus de déçus, puisque, face aux incertitudes, les organisateurs ont choisi une petite jauge de 7 000 personnes par jour, plutôt que 10 000, ce qui permettra d'afficher complet, même s'il n'y aura jamais eu aussi peu de monde depuis 20 ans au SunSka

Cette ellipse deux deux ans se constate aussi en épluchant la programmation, privée d'artistes jamaïcains, puisque des incertitudes pesaient sur leur voyage au moment des négociations. Les organisateurs n'ont pas voulu non plus "faire de la surenchère" avec les autres festivals pour attirer des très grosses têtes d'affiche : Tryo et Gaël Faye seront les artistes les plus connus à se produire sur les trois jours, pour la troisième édition consécutive à Vertheuil, sur le domaine de Nordis.

Le programme du SunSka festival 2022

Avant cela, les organisateurs s'échaufferont en organisant un concert de Bigflo et Oli, dans le cadre du "SunSka Warm-up", au stade municipal de Lacanau, le 23 juillet.

