Réunion des ETI : Une success story viroise à l’Elysée

Vire, France

Les ETI ne sont pas les plus connues des entreprises. Et pourtant ces sociétés qui comptent entre 250 et 4 999 salariés "pèsent" 25 % des emplois privés en France. Pour la première fois une réception leur est dédiée ce mardi à l’Elysée. Emmanuel Macron prononcera un discours ciblé sur la croissance de ces entreprises qui ont souvent connu le même cheminement. Parties de rien elles ont su trouver les marchés porteurs pour se développer. C’est le cas de Normandise spécialisée dans la nourriture pour chiens et chats.

L’entreprise a été créée par un couple de vétérinaires de Vire en 1992. Le marché de l’alimentation animal est alors très largement dominé par des géants internationaux. L’idée : proposer de la nourriture avec de la viande fraîche. Un produit haut de gamme d'abord fabriqué dans un hangar avec cinq employés. Le succès est phénoménal. Deux ans plus tard il faut construire un bâtiment de 3 000 m2 pour faire face aux commandes. Puis quelques années plus tard un nouveau site de production trois fois plus grand. L'extension va ainsi se poursuivre proportionnellement aux parts de marchés décrochées à l'international.

Aujourd’hui Normandise compte 650 salariés. Et le bureau des recrutements est ouvert précise Jean-Charles Duquesne, celui qui dirige avec son frère l'entreprise fondée par ses parents. « Nous avons connu une croissance continue. Et oui nous cherchons du monde, pour les chaînes de productions comme pour la vente avec des représentants commerciaux au moins bilingues » précise le jeune patron, présent dans l’entreprise depuis 2004. Ce mardi il se rendra à l’Elysée écouter Emmanuel Macron. « Ce rendez-vous est important pour la reconnaissance de notre statut d’ETI crée par Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas une PME ni un grand groupe avec une puissance de feu au niveau de la communication. On est entre les deux et surtout on est souvent les oubliés ! Alors que nous avons des choses à dire ».

Ce mardi, à l’issue du discours du Chef de l’Etat, les dirigeants des ETI pourront participer à des tables rondes thématiques telles que « travailler en France », « produire en France » et « s’engager en France » avec pour plusieurs ministres pour interlocuteurs (Bruno Le Maire, Économie et des Finances ; Muriel Pénicaud, Travail ; Frédérique Vidal, Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du numérique et Agnès Pannier Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances).