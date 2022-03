Réunis par France Bleu, deux Landais partent en minibus rapatrier des réfugiés ukrainiens

La mardi 8 mars, Benoît, cadre bancaire à Soustons (Landes), passe un appel sur France Bleu Gascogne. Ce Landais cherche un minibus pour partir aider les réfugiés présents à la frontière ukrainienne. Un message entendu par un chef d'entreprise à Dax, qui propose de l'accompagner pour récupérer la famille d'une voisine arrivée de Kiev.

Rassembler une famille

Marc Mares et Benoit Biensan partent du sud des Landes ce jeudi 17 mars direction Vyšné Nemecké en Slovaquie. Avec un minibus rempli de produits d'hygiènes, ils partent récupérer la famille de Léna et Kamila. La fillette de 3 ans et sa maman ont débarqué fin février chez une cousine pour fuir les bombardements. "J'habite à Mées et j'ai rencontré cette famille landaise qui a des proches bloquées là-bas. Alors j'ai décidé de partir sur place pour rassembler cette famille. On va revenir avec la belle-sœur, sa petite fille, son papa et sa maman plus un chien et un chat."

On a un groupe WhatsApp pour discuter avec eux

Les deux hommes ont fait appel à la solidarité des Landais pour remplir le minibus de dons, en revanche, le trajet sera financé de leur poche. "On part avec mon petit camion de huit places, et notre argent perso. On va faire 2.300 kilomètres à l'aller puis au retour. Le projet, c'est de déposer les donations à la Croix Rouge puis on repart immédiatement. On ne va pas s'attarder, puisqu'ils sont très fatigués. Ils ont fait _28 heures de marche pour rejoindre la frontière_. Et on espère arriver dimanche à Mées", raconte Marc Mares, devant les nombreux cartons.

On va organiser un bon repas landais pour s'acclimater aux coutumes locales

Les deux hommes, qui ne se connaissent pas vraiment, vont passer près de quatre jours ensemble dans l'habitacle du van. "On va profiter du voyage pour apprendre quelques mots, raconte Benoît Biensan, heureusement, la belle-sœur parle anglais parce que nous, _on ne maîtrise pas l'ukrainien_. Ce n'était pas notre langue au lycée," ajoute le chef d'entreprise dacquois.

Les deux hommes qui ont déjà trouvé un point en commun pour s'occuper pendant le trajet : "On part avec l'IPad de Marc, pour regarder le match de l'équipe de France samedi soir contre les Anglais. _On va apprendre le rugby à une famille ukrainienne_, ça leur servira une fois dans les Landes", plaisante Benoît. "Et puis un bon repas landais avec du magret et du confit pour s'acclimater aux coutumes locales", conclut le copilote.