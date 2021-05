Réouverture du 19 mai : après huit mois d'arrêt, le Casino de Santenay rouvre ses portes ce matin

Retour aux terrasses des cafés et restaurants ce mercredi 19 mai 2021. Vous pouvez aussi vous faire une toile et même retourner au casino! Celui de Santenay (Côte-d'Or), a rouvert ses porte à 9 heures après huit mois sans activité. Frédéric Mousset, son directeur est l'invité de "La nouvelle éco".

Lors du dernier déconfinement, certains clients ont fait la queue dès 7 heures du matin devant l'établissement ! Le Casino de Santenay (Côte-d'Or) a rouvert ses portes ce mercredi 19 mai 2021 à 9 heures précises. "Il y a de la joie surtout et beaucoup d'impatience", explique son directeur, Frédéric Mousset. Le directeur de l'établissement depuis février 2019 est l'invité de "La nouvelle éco" sur France Bleu Bourgogne.

Frédéric Mousset, le directeur du Casino de Santenay en Côte-d'Or. - .

Quel protocole sanitaire est prévu pour cette réouverture ?

Frédéric Mousset - Le port du masque reste obligatoire bien sûr, on continue de respecter également les distanciations et à cela s'ajoute le respect des jauges côté clients. Tous les jeux ne sont pas ouverts, seuls les machines à sous et les tables de jeux électroniques sont accessibles. Le restaurant n'ouvrira que le 9 juin avec l'espoir que l'espoir que tout reparte enfin et complètement le 30 juin. Et puis on préconise auprès de nos clients, le téléchargement de l'appli "Tous anticovid" et en cas de refus on demande à nos clients de remplir un registre pour permettre un traçage.

En temps normal vous pouvez accueillir 710 personnes, mais ce mercredi il n'y en aura que 150 maximum, et cela malgré une jauge autorisée à 35%, pourquoi ce choix ?

Oui la jauge autorisée c'est 35 % pour les Établissements Recevant du Public (ERP) donc on pourrait accueillir 249 personnes mais on a préféré faire moins pour réussir cette réouverture et faire ça le mieux possible. On veut vraiment jouer le jeu du protocole sanitaire au maximum et être prêt pour les étapes suivantes.

Combien de salariés sont présents pour cette réouverture ?

Seulement huit salariés sont là ce mercredi sur les 61 que compte le Casino. On a donc encore du chômage partiel pour les employés des jeux de table ou de l'administration.

On imagine que la remise en route n'a pas été simple, tout fonctionne ? Tout est prêt ?

Oui il a fallu remettre en route les machines, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière et tout ne fonctionnait pas! Certaines machines n'ont pas tourné depuis plusieurs mois, et une cinquantaine ont dû être révisées mais on est prêt ce mercredi matin !

Vos clients sont-ils impatients ?

On est assaillis de coups de téléphone ces derniers jours, les gens veulent connaitre les jauges et ce qui va être ouvert. Mais attention on ne peut pas réserver avant, il faut venir sur place, au Casino. Lors du dernier déconfinement, certains clients étaient là dès 7 heures du matin et ça devrait être pareil ce matin.