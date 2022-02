Revalorisation des retraites des conjoints collaborateurs : "le début d'une reconnaissance"

Ce 9 février, 210.000 agriculteurs retraités percevoir une pension revalorisée. Appelés "conjoints collaborateurs", ce sont majoritairement des femmes qui ont travaillé sur les exploitations familiales. Elles ne touchaient en moyenne que 600 euros de retraite. Avec cette revalorisation, certaines peuvent pourraient passer de 550 euros à 900 euros par mois, toute pension confondue.

Il fallait réparer une injustice, un oubli

"Elles ont travaillé comme n'importe qui d'autre sur les exploitations, elles les ont faites vivre", explique Jean Tromeur, agriculteur à la retraite et président de la section des Anciens au sein de la FDSEA du Finistère. _"Il fallait réparer une injustice, un oubli." _En novembre dernier en effet, les petites retraites agricoles avaient été revalorisées à hauteur de 85 % du SMIC net agricole – contre 75 % auparavant - mais ne concernaient que les chefs d'exploitations.

En hâte, la loi est passée début décembre, le minimum retraite passe de 550 euros à 700 euros. Des revalorisations, en fonction de plusieurs critères, pourront ensuite amener les pension à 900 euros.

5.000 retraité.e.s concerné.e.s dans le Finistère

Dans le Finistère, environ 5.000 conjoint.e.s devraient bénéficier de cette revalorisation. Parmi eux Jeanne, l'épouse de Jean. Elle a commencé à travailler sur l'exploitation dès leur installation en 1969, quand elle avait 22ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas chômé. "J'ai fait tous les métiers ! Je m'occupais des bêtes, je m'occupais de la traite." Des journées "presque interminables" jusqu'à sa retraite en 2004. Pourtant, elle ne touche que 800 euros par mois, alors qu'elle a commencé à travailler à 16 ans. "On a l'impression de pas être considérée", regrette-t-elle. "Alors si on peut gagner plus, oui, ça pourrait être pas mal."

La faute à une absence de statut et de salaire propre, à l'époque. "C'était pareil pour le monde. On vivait du résultat d'exploitation, à deux", explique-t-elle. Jean acquiesce derrière. "Y avait pas de salaire à proprement parler", résume-t-il. Pas de salaire, donc pas de cotisations retraite. Ce qui a aidé Jeanne, ce sont ses quelques années en salariat, au moment de la transmission de l'exploitation à son fils. "On a créé un GAEC (Groupement agricole d'exploitation en commun, N.D.L.R)", explique Jeanne. Et pour Jean, cela a considérablement aidé. "Elle a gagné facilement une centaine d'euros sur sa retraite" affirme-t-il.

Des faibles retraites résultat de la faible rémunération des agriculteurs

Pour le couple de retraités, ces revalorisations ne sont que le début d'une reconnaissance du travail d'agriculteur. La pension moyenne de ces derniers est aujourd'hui de 1.000 euros, alors que la moyenne des retraites en France tourne autour de 1.300 euros. Un écart qui s'explique pour Jean par la rémunération des agriculteurs. "Le problème c'est la rémunération. Si on touche peu dans la vie active, on a rien comme retraite." Des problématiques qu'ont connues Jeanne et Jean, et qui sont encore d'actualité aujourd'hui.