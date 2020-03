Réveil, pauses, collègues : les conseils d'une experte normande pour mieux télétravailler

Le plus important, c'est de trouver une organisation et de s'y tenir, tout en se laissant des plages pour le temps personnel (illustration).

A quelle heure faut-il se réveiller ? Faut-il s'aménager un bureau ? Pas facile de s'organiser, surtout quand on découvre le télétravail en cette période de confinement, imposée par les employeurs et les autorités pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19. Assia Milan, spécialiste du télétravail et des innovations organisationnelles à l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail (Aract), invitée ce mardi sur France Bleu Normandie, donne quelques conseils.

Se lever à heure fixe

"Le télétravail permet une certaine souplesse, mais il faut bien distinguer temps personnel et professionnel et donc ne pas hésiter à se fixer des plages de travail, pour justement avoir une routine : se lever, etc."

Faire des pauses

"Le risque, d'autant plus en télétravail à 100%, c'est l'hyper-connexion, d'être dans un flux de travail et de ne pas s'interrompre. Il faut donc s'astreindre à prendre des temps de pause pour vraiment couper."

S'aménager un bureau

"Le fait de changer d'espace chez soi permet aussi de couper, c'est bien de s'aménager un espace dédié et se dire que c'est son "espace de travail". Si c'est possible de le faire bien sûr."

Rester en contact avec ses collègues

"C'est bien de rester en contact. Et cette période est une occasion de tester de nouveaux outils : la messagerie instantanée, la web conférence, ne pas hésiter à téléphoner, aussi, parler individuellement et collectivement. Ce n'est pas parce qu'on télétravaille depuis chez soi qu'il faut être seul."

C'est possible de s'occuper des enfants en même temps ?

"Nous sommes vraiment dans une situation particulière, donc il y a une organisation à trouver. Mais il faut surtout être réaliste : il faut faire part de ses difficultés à son manager. C'est une organisation collective avant tout, il faut avoir une charge de travail adaptée à son contexte et à ses possibilités."