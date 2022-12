Réveillon au resto : les astuces d'un chef blagnacais pour que les prix n'explosent pas

A la veille du réveillon du 31 décembre, certains restaurants affichent complets, mais d'autres hésitent à ouvrir leurs portes. Hausse du prix des matières premières, difficultés à recruter : le représentant des restaurateurs de la branche restauration de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de Haute-Garonne (Umih 31), Hubert de Faletans, décrit une fin d'année tendue pour les professionnels du secteur.

Le réveillon, c'est demain. Comment sont les cahiers de réservations des restaurants ? Est ce qu'ils sont pleins à craquer ?

Pas tous, malheureusement. Mais il y a quand même un bel esprit de fête, il y a quand même des grands établissements aux réservations très importantes. Le problème va être de pouvoir trouver le personnel nécessaire pour assurer le service ce jour-là, comme tout le reste de l'année d'ailleurs, puisque notre profession souffre d'un manque particulier de demandeurs d'emploi qui seraient intéressés par la restauration.

Un repas de fête, ça coûte cher. Est ce que ça coûte encore plus cher cette année ?

Oui, parce que globalement le prix de l'électricité a été multiplié par trois dans beaucoup d'établissements. Vous savez, la moindre friteuse fait 13.000 watts, le moindre four fait 18.000 watts, donc la mise en place et le service sont extrêmement énergivores. On ne peut pas faire autrement. Il y a en plus énormément de hausses de prix sur les matières premières, le foie gras connaît cette année des sommets qu'on a rarement vu à ce jour. On n'est pas loin d'être à 100 % d'augmentation, ça veut dire qu'on va payer le double. Pour maintenir les coûts accessibles pour notre clientèle, une grande partie des professionnels va réduire la taille des portions. Souvent, on est sur du 80 grammes de foie gras en restauration, il va y avoir des descentes à 70, voire 60 grammes.

L'inflation, elle touche particulièrement le milieu de la restauration. Comment les patrons et les patronnes de restaurants font-ils pour s'adapter ?

Forcément, ça se retrouve dans l'assiette et dans l'addition. Donc on réduit les portions, et on travaille les produits autrement. La gastronomie française est très riche de plats tous différents. On peut utiliser le même produit pour faire évoluer sa carte et proposer un plat tout aussi agréable et festif.

Est ce qu'en vue de 2023, vous avez dans votre réseau des restaurateurs, des restauratrices, qui sont inquiets pour leur avenir ?

La plus grande partie des restaurateurs sont inquiets. Certains envisagent d'anticiper leur retraite ou de changer de métier complètement, puisque nous sommes sortis de deux ans de Covid extrêmement éprouvants. Là-dessus, on a ces crises, la grippe aviaire, cette crise financière qui fait que les prix augmentent. On a des produits qui sont de plus en plus rares, on n'a plus personne qui veut travailler dans nos métiers. N'oubliez pas de faire vivre nos métiers, nous en avons grand besoin. Nous sommes les premiers pourvoyeurs d'emplois en France et il faut continuer dans ce sens.