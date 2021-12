Réveillon de la Saint-Sylvestre : les menus à emporter cartonnent à Metz

En cette période de fêtes troublée par la recrudescence des cas de Covid-19, les menus à emporter ont la côte pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. À Metz, les traiteurs et les restaurants ont reçu plus de commandes que d'habitude cette année.

Plus de deux repas de fête à emporter sont préparés pour le nouvel an chez François Traiteur à Metz.

En cette période de festivités, Delta et Omicron jouent les trouble-fêtes mais pas question de se laisser abattre. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, certains Messins se tournent vers les traiteurs et les restaurateurs pour commander de beaux menus de fête. Cette année, ils ont reçu plus de commandes que d'habitude. Un moyen de combler en partie le manque à gagner engendré par les annulations de réceptions du début d'année. Lundi Jean Castex a annoncé l'annulation de toutes les cérémonies de vœux.

"Beaucoup plus de commandes cette année"

Depuis plusieurs jours, les cuisines de François Traiteur rue de la Tête d'or sont en ébullition. Les trois cheffes et les trois apprentis cuisiniers sont aux fourneaux pour préparer les 200 menus du nouvel an à emporter. "Il y a pas mal de boulot en ce moment, là ça commence à être le rush", commente Émeline, cheffe en charge des entrées en plein décorticage de quatre kilogrammes de crevettes. "Il y a beaucoup plus de demandes cette année et ça se ressent", ajoute-t-elle.

Émeline épluche encore 4 kg de crevettes pour les entrées des menus à emporter. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les deux années précédentes, le traiteurs a livré en moyenne 70 commandes pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Avec cent commandes cette année "ça fait toujours une trentaines de commandes en plus". Une bonne nouvelle après les annulations en cascade des buffets et des réceptions de fin et de début d'année. "Ça rattrape légèrement après ça ne compensera jamais l'activité traiteur avec service qu'on pouvait avoir au préalable", tempère Mathieu Brindejonc, commercial chez François Traiteur. Il estime à un tiers la perte de chiffre d'affaire par rapport à 2018.

Succès chez les restaurateurs

Les restaurateurs aussi remportent un certain succès avec leur menu de fête à emporter. L'année dernière à la Fleure de Ly à Metz, plus de 350 repas avaient été préparés à emporter pendant les fêtes car le restaurant était fermé à cause de la situation sanitaire. Mais cette année encore, même si le restaurant affiche complet pour le 31, les demandes de menus à emporter sont encore importantes. "On a déjà une soixantaine de couverts à emporter", affirme le chef Julien Martinet. "Cela permet à ceux qui n'aiment pas trop cuisiner d'être tranquilles et de manger quelque chose de sympa pour le 31 comme à ceux qui ne trouvent pas de place au restaurant." Chez le traiteur et dans le restaurant, il est encore possible de commander quelques menus à emporter.