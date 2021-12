Réveillon de la Saint-Sylvestre : un air de fête, tout de même, pour les restaurateurs à Saint-Étienne

Vous ferez peut-être partie de celles et ceux qui feront appel à un professionnel de la restauration pour égayer leur soirée du 31 décembre et surtout pour remplir vos assiettes. Une aubaine pour un secteur qui jongle avec les protocoles depuis des mois et dont la clientèle est parfois instable.

Pour beaucoup d'entre vous cette soirée du 31 décembre rimera une nouvelle fois avec de bons petits plats, en famille ou entre amis. Une dernière fois en 2021 vous allez vous faire plaisir, avant, c'est promis, de prendre de bonnes résolutions dans l'assiette en 2022. Pour vous régaler, deux solutions : soit vous mettre vous même derrière les fourneaux, soit avoir recours à des professionnels.

Chez le Traiteur Garrat, les employés mettent du cœur à l'ouvrage pour cette période de fêtes mais l'activité et très fluctuante en fonction de la situation sanitaire. Pas facile de rassurer la patronne Pauline Catteau qui chaque mois doit payer 47 salaires : "On attend de savoir comment on va être mangés. Les employés sont dans l'anxiété, ils ne savent pas comment les choses vont se passer, s'ils auront droit à du chômage partiel. On essaie d'être optimistes, de mettre en place des choses pour rebondir. On va mettre prochainement en ligne notre site marchand pour commander tout en ligne et être livré à la maison. On va travailler avec les Coursiers stéphanois. La difficulté c'est d'être en dents de scie. Un mois on fera 20% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport aux années précédentes. Le mois suivant alors qu'on s'est mis en place et qu'on s'est organisé, on retombe à -80%".

A la Table des Lys, un établissement gastronomique sur les hauteurs de Saint-Etienne, s'il n'y a pas d'annulations de dernière minutes liées au Covid, le restaurant de Marc Lecroisey sera complet pour un repas exceptionnel et une soirée que le chef stéphanois apprécie particulièrement : "C'est sympa, on met les petits plats dans les grands et c'est un moment privilégié. Les gens viennent pour se faire plaisir. On est là aussi pour en prendre avec plus de produits nobles que d'habitude. Il y a une communion qui s'installe entre nous et eux".