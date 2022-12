Réveillon de Noël : dernière ligne droite pour les boulangers et pâtissiers

Plus que quelques heures avant le réveillon de Noël et parmi les professions très sollicitées en ce moment, il y a les boulangers qui doivent jongler entre les pains spéciaux, les petits fours et les bûches de Noël. Les journées sont longues comme ici à la boulangerie-pâtisserie Florentin de Vandoeuvre-lès-Nancy.

Installé devant son four, Adrien Florentin vient de démouler deux pains de mie qui vont repartir en cuisson. Un geste qu'il va falloir répéter d'ici samedi puisqu'il faudra sortir une trentaine de pains de mie de chaque format. Il faut ajouter à cela les pains-surprises sans négliger la production habituelle de baguettes et viennoiseries.

Coup de feu avant Noël à la boulangerie pâtisserie Florentin à Vandoeuvre-les-Nancy © Radio France

Dans la salle d'à côté, on s'active pour monter les bûches de Noël. Particularité cette année : les commandes ont été très tardives. C'est l'un des effets de la Coupe du monde de football selon la gérante Anita Heilich : "après la Coupe du monde, il y a eu les cadeaux et après les gens se sont dit qu'il n'y avait pas à manger. Avec la Coupe du monde qui a fini très tard, ça a été compliqué". Les journées s'allongent mais pour la bonne cause selon Adrien : "c'est un plaisir de travailler les jours de fêtes, c'est une satisfaction de faire plaisir".