Réveillon de Noël : le calme avant la tempête chez Agapes Traiteur près de Nancy

La dernière ligne droite pour les traiteurs à moins d'une semaine du réveillon de Noël samedi soir. Il reste une petite semaine pour préparer et livrer des centaines de repas à domicile. Exemple chez Agapes Traiteur à Bois-de-Haye, où l'on devrait livrer plus de 200 repas en fin de semaine.

Dans la cuisine de Cyprien Ripoteau, c'est un peu le calme avant la tempête, les dernières prises de commandes avant le rush : "on va commencer à produire mercredi et jeudi et on livre tous nos clients le 24, au dernier moment, pour que ce soit le plus proche possible de leur repas [...] C'est sympathique mais c'est stressant, ça reste du bon stress". Cette période représente 5 à 6% du chiffre d'affaires de l'année avec un peu d'attentisme de la part des clients : "c'est plus tard que l'année dernière le début des réservations et les gens continuent de commander alors que l'an dernier, on était au maximum de nos capacités".

Agapes Traiteur se prépare pour les fêtes de fin d'année - Agapes Traiteur

La tendance est à de plus grandes tables que les années précédentes avec des clients qui ont changé depuis la crise sanitaire : "les gens n'ont plus envie de cuisiner, de s'embêter. Avant, c'était la mamie qui faisait à manger pour la famille maintenant, elle profite aussi, et c'est elle qui nous commande. C'est aussi pour ça qu'on a remis des recettes traditionnelles, des vol-au-vents, des volailles, des écrasés de pommes de terre parce que c'est ce qui se faisait aussi avant".

Agapes Traiteur arrête ses prises de commandes mercredi pour commencer la production dans la journée.