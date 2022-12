Réveillon du Nouvel An : à Parthenay, "on sent l'inflation mais les gens ont envie de se faire plaisir"

Avez-vous déjà votre menu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Dans les magasins, sur les marchés, les clients préparent le 31, comme aux Halles de Parthenay ce mercredi. Dans son panier, Chloé a déjà "huîtres et fromage". Avec l'inflation, la jeune femme s'adapte cette année. "Sur les huîtres on ne va pas prendre une douzaine chacun, foie gras on en prendra un peu moins mais sinon on se fait plaisir quand même".

"On réduit un peu nos marges"

Une envie de se faire plaisir que confirme Mélodie du Renard Rouge, souriante derrière son banc où se trouve le produit phare du moment : les cailles farcies. "On sent l'inflation mais généralement pour les fêtes de fin d'année, les gens n'y regardent pas trop". Un peu plus loin chez Richard Champeaud, charcutier traiteur, on continue de servir boudin et saumon fumé. "On a fait un très gros Noël et là ça se présente très bien. J'ai vendu autant de foie gras, de rillettes d'oie...", se réjouit le commerçant qui n'a pas répercuté toutes les hausses. "Le foie gras a presque doublé à l'achat mais moi je l'ai augmenté de 10%. On réduit un peu nos marges. On joue le jeu pour nos clients qui nous font vivre toute l'année", poursuit-il.

A côté, Chez Christophe, poissonnier pour qui le Nouvel An est toujours plus calme que Noël, pas de grosses lottes ni de gros bars, trop chers. Mais il y a des produits "qui ne bougent pas, les crevettes, les huîtres. Il faut faire en moins grosses quantités et prendre des produits qui restent encore abordables". Mauricette, elle, a opté pour une solution pour samedi soir : chacun paye sa part. "Avant on invitait et ça tournait mais là on ne peut plus payer pour toute l'assemblée", dit-elle. Les Halles de Parthenay seront ouvertes samedi 31 matin pour ceux qui ont quelques courses de dernière minute.