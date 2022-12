Réveillon du nouvel An : la revanche des discothèques

Gabin Chenu le nouveau gérant, entouré de Gérard Samoyeau et Yann Siloret les anciens gérants du Why Not qui devient le Garden Club

"Même pas peur !"...Ce pourrait être un peu la devise de Gabin Chenu. Cet entrepreneur flérien de 28 ans, vient de racheter le Why Not, la discothèque emblématique de Flers, à "Yann et Gégé", Yann Siloret et Gérard Samoyeau, les gérants de l'établissement depuis 17 ans, animateurs des nuits flériennes depuis plus de 25 ans. Les deux hommes ont voulu prendre un peu de recul, et peut-être se coucher parfois un peu plus tôt...

Reprendre une boîte de nuit après trois années de Covid, cela peut paraître osé. Mais Gabin a construit son projet. Et surtout, il reprend la boîte flérienne à un moment plutôt favorable. Après deux grosses années de galères dûes à des fermetures ou des obligations sanitaires difficiles à appliquer, l'économie de la nuit revit en France. Et ce réveillon de la nouvelle année en discothèque, le premier depuis trois ans, prend des allures de cérémonie de renaissance pour le secteur.

Le Why Not devient le Garden Club

S'il a choisi de transformer le Why Not en Garden Club, de végétaliser les murs et de changer les sols, Gabin Chenu entend conserver l'esprit des lieux. C'est surtout pour lui important que cette discothèque soit tenu par un flérien d'origine : "Je ne voulais pas seulement racheter une discothèque, annonce-t-il fièrement*, je voulais racheter "la" discothèque de Flers, le Whyt Not. Ca a beaucoup de sens pour moi parce que je suis flérien. Il faut animer la ville. C'est la seule discothèque dans le secteur et il fallait que ça perdure*". Et sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres visiblement, il tombe d'accord avec les anciens patrons du Why Not. Yann Siloret explique que la boîte n'est jamais tombée en liquidation judiciaire mais "elle a vivoté parfois. A chaque fois que c'est arrivé, c'était des gens qui venaient de l'extérieur de Flers".

Gabin a eu du mal à trouver un banquier mais grâce à sa connaissance du secteur -il était agent immobilier sur la région flérienne- et à l'appui de deux vendeurs, il a fini par décrocher son prêt.

Une reprise économique impressionnante dans les établissements de nuit

Cela fait un an qu'il est sur le projet, et il y a un an justement, les discothèques avaient eu ordre de fermer pour le réveillon de la Nouvelle Année à cause de Covid. Autant dire que se lancer dans ce secteur économique relevait du sacerdoce. Mais Gabin a sans doute eu le nez creux puisque depuis février et la réouverture, la reprise des boîtes de nuit est totale. Elle dépasse même les chiffres des années avant Covid. Les professionnels qui s'étaient beaucoup plaint -et pour cause- se rassurent. Selon leurs estimations, la fréquentation des boîtes de nuit seraient en hausse de 30% par-rapport à l'avant Covid. Xavier Blanchet, le représentant en Normandie sur Syndication National des Discothèques et Lieux de Loisirs, (SNDLL) s'en félicite évidemment après avoir beaucoup pesté contre les mesures annoncées par Jean Castex et Olivier Véran : "Il y avait une forte demande, Les jeunes n'ont rien fait pendant deux ans, et maintenant ils se rattrapent ! (...) Vous savez des établissements qui ont su changer leur fusil d'épaule, ils ont eu 18 mois pour réfléchir, les gérants ont innové et comme il y avait une demande, les clients ont suivi".

"C'est reparti à fond oui oui, confirme Gégé, Gégard Samoyeau le co-gérant de l'ex Why Not, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui n'avaient pas connu les boîtes de nuit. On est en plein baby-boom en, quelque sorte, les jeunes qui ont 18-20 ans ils sortent ! C'est obligatoire !". Une tendance qui se confirme évidemment dans les chiffres. Par exemple avant le Covid, il y avait au Why Not environ 140 personnes le vendredi soir. Ces dernières semaines, Gérard et Yann en recevaient plus de 200.

Selon le SNDLL, ce sont près de 500 boîtes de nuit qui ont mis la clé sous la porte depuis le début de l'épidémie. Soit 30% de établissements au niveau national, mais aucune en Normandie. A l'occasion de ce réveillon de la Nouvelle Année 2023, les patrons de boîtes tiennent donc leur revanche, avec toujours, tout de même, cette crainte d'une épidémie qui n'en finit pas de leur jouer des tours.

Pour ce qui est du Why Not, il n'ouvrira que le jeudi 5 janvier puisque les travaux sont en cours.