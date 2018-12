Réveillon gilets jaunes à Oloron-Sainte-Marie

Pau, France

Cette année, la tenue gilet jaune est "tendance" pour le réveillon de Noël. A Oloron, des guirlandes et un petit sapin de Noël tentent de réchauffer la cabane en parpaings, montée sur le giratoire en face du magasin Intermarché. Pour ce réveillon de Noël ils seront quelques uns à partager leurs revendications et les dons des passants qui les soutiennent. Ce lundi 24 décembre, en quelques minutes, deux bûches de Noël sont arrivées. Une bûche de pâtissier et une bûche confectionnée par une dame qui souhaite les soutenir.

On sera une vingtaine de personnes. Les gens sont super sympas, ils nous portent des clémentines, des gâteaux, de tout, beaucoup de jouets pour les enfants, du café.