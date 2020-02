Révélation : Space Train ne paie plus certains de ses salariés depuis le mois d'août !

Ce vendredi, deux ingénieurs de Space Train ont assigné la start-up de Cercottes devant le Conseil de Prud'hommes d'Orléans. Motif : ils ne sont plus payés depuis le mois d'août ! Et ce n'est pas la première fois qu'un salarié de Space Train saisit la justice pour cette raison...

Orléans, France

C'est un nouveau rebondissement dans le dossier Space Train. Jeudi, l'entreprise qui veut mettre au point un train du futur à grande vitesse se plaignait devant la presse de l'absence de soutien de l'Etat, qui lui a refusé de faire un test grandeur nature en utilisant les vieux rails de l'aérotrain entre Cercottes et Chevilly. Ce que la start-up avait oublié de dire, c'est qu'elle ne paie plus les salaires de certains de ses collaborateurs depuis plusieurs mois...

C'est le cas d'un couple d'ingénieurs qui a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Orléans : l'audience s'est tenue ce vendredi, en référé, et en l'absence des dirigeants de l'entreprise.

Ni salaire, ni AGS

Lui est ingénieur mécanique, embauché en novembre 2018 ; elle est ingénieur méthodes et travaille pour Space Train depuis avril 2019. Tous les deux n'ont pas perçu de salaire depuis le mois d'août, leur manque à gagner s'élève au total à 17 000 euros. Légalement, quand une entreprise est en cessation de paiements depuis 45 jours, elle a l'obligation de saisir le tribunal de commerce, ce qui permet, entre autres, à l'AGS, l'assurance de garantie des salaires, d'intervenir et de se substituer pour verser les salaires. Or Space Train n'a pas accompli cette démarche...

Me Quentin Roussel, l'avocat du couple d'ingénieurs, se dit "révulsé" par l'attitude de l'entreprise. "Lorsqu'une entreprise ne peut pas honorer ses paiements, et notamment les dettes de salaires, elle a le devoir d'aller devant le tribunal de commerce, rappelle-t-il : ça ne veut pas dire qu'elle est finie, elle peut être redressée et accompagnée. Là, Space Train préfère faire la sourde oreille, mes deux clients ne perçoivent plus aucune rémunération et comme ils sont censés avoir un contrat de de travail, ils ne peuvent prétendre à aucune aide sociale..."

Une situation d'autant plus pénible, dénonce Me Quentin Roussel, que "Space Train ne tient pas ses promesses. Il y a 15 jours, j'ai eu un engagement de leur part à payer une partie des salaires le 30 janvier : nous sommes le 7 février, aucun salaire n'est parvenu, et aucune explication valable n'a pu être donnée... On nous présente le projet Space Train comme quelque chose qui va révolutionner le transport orléanais ; eh bien ! quand je vois comment l'entreprise est gérée, je ne cache pas que j'aurais un peu peur de circuler dans ce type de transport !"

2 autres procédures antérieures, pour les mêmes motifs

C'est d'autant plus inquiétant que le 13 décembre dernier, Space Train a déjà été condamnée aux Prud'hommes à Orléans pour le même motif : une assistante administrative n'avait pas reçu ses salaires de mai et de juin (elle a depuis quitté l'entreprise). A cela s'ajoute une autre procédure, toujours pour salaire impayé, avec un ancien chargé de projet et de développement, et qui s'est soldée par une audience de conciliation le 15 novembre. D'autres sources assurent que Space Train aurait aussi accumulé 400 000 euros de dettes auprès de ses fournisseurs.

Me Roussel a demandé au conseil de Prud'hommes d'ordonner le versement des salaires, mais aussi, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de signaler l'incident au procureur de la République. Afin que celui-ci saisisse le tribunal de commerce de Paris (Space Train a son siège social à Paris) pour constater la cessation de paiements. La juridiction orléanaise rendra son jugement le 14 février.