Révélez votre personnalité et vos talents grâce au Klub Extraordinaire

Se découvrir soi-même, c'est l'expérience immersive proposée par le Klub Extraordinaire, "une sorte de test de personnalité un peu ludique" explique son créateur, Basile Bohard, directeur artistique de fondateur de Neodigital. Une fois à l'intérieur du container, "ça marche sous la forme de jeux, d'une histoire et au fur et à mesure du parcours, on va pouvoir découvrir ses intelligences, se tester" avec deux mots d'ordre : émotion et plaisir.

On est tous extraordinaire, le tout est de le découvrir - Basile Bohard

REPORTAGE - Plongez au coeur du Klub Extraordinaire Copier

Révéler les talents de chacun

Le Klub Extraordinaire veut attirer les familles, les demandeurs d'emplois, les personnes en reconversion "pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses, le tout est de se comprendre et de se connaître assez bien soi-même" explique Basile Bohard. Les visiteurs peuvent poursuivre l'expérience sur une plateforme créée par Neodigital et "si, in fine, ils ont envie de parcourir des métiers ou réfléchir à leur orientation, ils sont réorientés vers les acteurs de l'emploi". Et ça marche très bien, puisque 90% des visiteurs vont ensuite sur internet pour continuer l'aventure.

Ils repartent motivés, émerveillés et ont soif d'aller plus loin - Basile Bohard

Un jour en Normandie ?

Le Klub Extraordinaire est une commande portée par la Région Centre-Val de Loire à Neodigital "pour attirer les invisibles dans la découverte des métiers", précise son créateur, à la manœuvre avec une équipe de vingt personnes en interne et une cinquantaine de spécialistes et de consultants. Le container sillonne depuis le mois de septembre 2020 les routes de la région et fera étape fin janvier à Châteauroux, et en février à Tours et Chinon. C'est donc de façon tout à fait exceptionnelle que le Klub Extraordinaire a pris ses quartiers les 6 et 7 janvier sur la place devant l'hôtel de ville de Bernay.

Aves son bardage bois et ses portraits, impossible de louper Le Klub Extraodinaire place Gustave Héon à Bernay © Radio France - Laurent Philippot

Pour l'occasion, accompagné de la maire de ville Marie-Lyne Vagner, des sénateurs Kristina Pluchet et Hervé Maurey et de la vice-présidente au conseil départemental de l'Eure en charge du développement économique et de l'emploi Stéphanie Auger, le président du conseil régional de Normandie, Hervé Morin, est venu le visiter à quelques mois des élections régionales, sans dire si un jour Le Klub Extraordinaire accueillera des visiteurs en Normandie. "C'est notre territoire, on serait très heureux de travailler ici, clairement !" rebondit Basile Bohard.