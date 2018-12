"Revenez!" : l'appel de détresse des commerçants et de la ville de Toulouse aux consommateurs

Un nouveau samedi de manifestation ou de désertion du centre ville pourrait être fatal à beaucoup de boutiques. C'est ce qu'affirme avec gravité les commerçants réunis ce jeudi matin pour lancer un appel aux clients comme aux Gilets Jaunes.

Pour les deux prochains week-ends (samedi et dimanche) :

Les commerçants indépendants lancent l'alerte générale pour sauver le chiffre d'affaire de fin d'année de quelques 6000 entreprises (artisans ou boutiques) toulousaines. Depuis le début de la crise des Gilets Jaunes, la fédération des commerçants de Toulouse estime que près d'un commerce sur deux est fragilisé et que 3000 emplois seraient en jeu.

"Plus qu'un état d'urgence nous sommes dans une zone sinistrée dit Philippe Léon, le président de l'association des commerçants de la rue Alsace Lorraine. L'avenir du centre ville est en jeu, on appelle donc à la mobilisation des Toulousains. Il reste quinze jours il faut y aller à fond! Sinon 200 à 300 commerçants vont fermer. Il faut que les Toulousains reviennent dans le centre-ville et que les organisateurs de manifestation comprennent que c'est de l'emploi qu'ils sont en train de casser, c'est pas le gouvernement, pas Amazon! Ce sont des petits commerçants qui en grande majorité les soutiennent et comprennent leur mouvement. On s'attaque aux gens qui soutiennent et on les fait crever!"