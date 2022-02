Revin : une usine de lunettes en discussion à la place des cycles Mercier

Après avoir introduit les prix discount sur le marché de l’optique, "Lunettes pour tous" compte fabriquer ses propres montures. Et l’usine pourrait s’installer dans les Ardennes.

Interrogé par nos soins, le PDG de l’enseigne confirme l’information révélée par le journal les Echos. "Effectivement, le département des Ardennes a retenu notre attention", déclare Paul Morlet. Le co-fondateur (avec Xavier Niel) de "Lunettes pour tous" précise également que les discussions menées avec la préfecture des Ardennes concernent la friche Porcher, à Revin. Le magazine Entreprendre s’était fait l’écho de cette indiscrétion.

Un successeur aux cycles Mercier ?

C’est sur cette même friche Porcher que les Cycles Mercier comptaient s’installer avant que le projet n’avorte, l’Etat refusant de le subventionner. En revanche, l’Etat a maintenu son enveloppe de 4,8 millions d’euros issus du fonds friche. La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse compte utiliser ces aides pour réhabiliter le site et y construire un bâtiment à blanc, clés en main.

"Lunettes pour tous" reconnaît que le dossier ardennais tient le haut de la pile. "J’ai été très touché par le sérieux du dossier des Ardennes", salue Paul Morlet.

Les montures vendues dans les 30 magasins "Lunettes pour tous" sontjusqu’à présent fabriquées en Chine. Dans un premier temps, l’entreprise compte employer 25 salariés dans sa nouvelle usine européenne et y relocaliser 40% de sa production, soit 300 000 montures de lunettes par an. À terme, "Lunettes pour tous", projette de créer 60 emplois et de fabriquer la totalité des 750 000 paires de lunettes commercialisées dans son réseau sur son site européen.

"Rien n'est acté !"

"Rien n’est acté", tempère cependant le fondateur de l'entreprise. Des représentants de "Lunettes pour tous" ont déjà visité des sites ailleurs en France mais ne se sont pas encore rendu dans les Ardennes. "Il faut voir comment c’est sur place mais on a été impressionné par le sérieux du dossier qu’on nous a rendus", assure Paul Morlet qui prévoit de se rendre à Revin dans les prochaines semaines.

Un magasin "Lunettes pour tous" - Lunettes pour tous

"Lunettes pour tous" est loin d’avoir arrêté son choix et n’exclue pas de s’installer ailleurs en Europe : "il y a aussi d‘autres pays européens qui ont des plans de relance et nous, on ouvre bientôt des magasins en Europe", glisse Paul Morlet.

Un projet discuté discrétement

Les discussions sur l’éventualité d’implanter cette usine de montures de lunettes dans les Ardennes ne sont vraisemblablement pas encore sorties des murs de la préfecture du département. Les nombreux élus que nous avons interrogés assurent ne pas être informés de l’intérêt de « Lunettes pour tous » pour le site revinois.

Parmi eux, le maire de Revin Daniel Durbecq, Mathieu Sonnet, vice-président de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse chargé du développement économique, Boris Ravignon, vice-président du conseil régional du Grand-Est en charge de l'économie, le député de la circonscription Pierre Cordier affirment ne pas être au courant du projet.

Daniel Durbecq, le maire de Revin, dans la friche Porcher © Radio France - Alexandre Blanc

Ardennes Développement, l’agence de développement économique chargée de détecter des porteurs de projet et de faciliter leur implantation dans les Ardennes, assure également ne pas être impliquée dans ce dossier.

Les échecs des précédentes tentatives d’implantation de Cevital à Charleville-Mézières et des cycles Mercier à Revin invitent à la plus grande prudence. À ce stade, aucun acte officiel n’engage l’entreprise. Les services de l’Etat indiquent travailler collectivement, en lien avec les acteurs locaux, mais dans le respect de la confidentialité.