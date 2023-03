Au Conseil de l'énergie, les premiers débats sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie

La révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) doit être débattue et votée lors de la prochaine session de l'Assemblée de Corse, les 30 et 31 mars prochains. Elle a d'abord été présentée, ce vendredi 24 mars, au Conseil de l'énergie, de l'air et du climat, à la Préfecture d'Ajaccio, réuni autour du président du Conseil exécutif de Corse, du Préfet, et de la directrice générale de l'énergie et du climat. Une cinquantaine de personnes étaient présentes : élus de la Collectivité, responsables d'associations et représentants syndicaux.

ⓘ Publicité

Les grandes lignes de la PPE

Maintenant le cap de l'objectif d'une autonomie énergétique de la Corse à l'horizon 2050, Gilles Simeoni a présenté le projet de révision de la PPE, parvenu à "un point d'équilibre" dans les discussions entre les différents acteurs. Face au "risque de black-out que comporte le maintien de la centrale du Vazzio" et après l'appel d'offres infructueux sur le gaz, "il ne restait que la dernière solution des bioliquides", a-t-il détaillé.

"Restait à sécuriser au mieux et à vérifier que cela reste conforme à nos volontés d'orientation stratégique", poursuit le président du Conseil exécutif, avant de détailler les deux catégories d'exigences à respecter : l'origine des bioliquides qui ne doit pas favoriser la déforestation et l'absence de risque pour la santé publique. Il est notamment acté que le colza acheté sera d'origine européenne.

Les objectifs sont également de transformer l'ensemble des points lumineux de l'île, de doubler le parc solaire thermique, de développer la mobilité douce et la mobilité électrique avec une ambition de 50.000 véhicules électriques à l'horizon 2030, ou encore la création de 3.000 emplois, essentiellement dans le secteur de la rénovation énergétique, à l'horizon 2028.

200 millions d'euros de subventions

Le projet d'alimentation au gaz n'ayant pas abouti, les économies réalisées sur l'abandon de ce projet initial ont permis d'obtenir "une transformation de ces économies en subventions ayant un impact sur la maîtrise de l'énergie". L'enveloppe octroyée par l'Etat, de 200 millions d'euros sur quatre ans, servira à la subvention pour la rénovation énergétique "des logements sociaux, établissements scolaires et médicaux, et la sortie du gaz de ville à Ajaccio et à Bastia".

Inquiétudes des associations environnementales

Également présents, les représentants d'associations environnementales ont fait part de leurs inquiétudes quant aux rejets polluants de la future centrale du Ricanto. Pour Dominique Lanfranchi, du collectif Terra, qui prend acte de "la décision de substituer le gaz naturel par du biocarburant", un principe de précaution supplémentaire doit être pris pour la santé publique.

"Nous souhaitons, par précaution, qu'un système de filtration soit mis en place pour garantir la partie sanitaire de ces émissions", a-t-il expliqué. Le préfet et la direction d'EDF, en réponse, ont assuré que le seuil de rejet 10 mg/m³ d'air expulsé serait contraint par un arrêté préfectoral pouvant, en cas de non-respect, mener à "des sanctions administratives, voire pénales".

Pour veiller au respect de ce seuil d'émission, un tiers sera mandaté pour mener des contrôles, précise également la Préfecture.

Développer l'hydraulique

Parmi les difficultés pointées par les représentants de la CGT énergie et l'élu Core in fronte Paul-Félix Benedetti : le manque de "programmes structurants permettant d'atteindre une réelle indépendance énergétique", notamment les aménagements hydrauliques, comme le projet, avorté, des barrages d'Olivese et du cours d'eau du Liamone.

"Les études sur ces deux ouvrages vont être relancées", répond la Collectivité de Corse. Un engagement salué par Xavier Nesa, le secrétaire général de la CGT énergie, qui souligne le bénéfice pour la Corse "puisque ces barrages ont trois vocations : produire de l'énergie, transférer de l'eau aux réseaux agricoles, et stocker de l'eau potable pour les populations".

L'inquiétude sur les concessions gazières

Ce conseil de l'Energie a aussi été l'occasion, pour les représentants de la CGT énergie, de rappeler leurs inquiétudes quant à l'échéance du 31 juillet 2023, date butoir fixée par Engie pour stopper le gaz de ville à Ajaccio et Bastia si la mise en œuvre réglementaire des concessions n'est pas actée. "On ne laissera pas arriver le mois de juillet sans mener d'autres actions tant qu'un consensus n'est pas trouvé", prévient Xavier Nesa, le secrétaire général de la CGT Energie, en référence aux coupures de gaz récemment revendiquées dans les deux villes. Le syndicaliste rappelle également que 83 postes sont en jeu.

Après avoir rappelé que la problématique des concessions gazières en Corse "datait de l'époque de Gaz de France", le préfet de Corse Amaury de Saint-Quentin, a assuré qu'il était "hors de question de laisser les territoires concernés (27 000 habitants) et les 83 gaziers en difficulté." Non sans affirmer : "L'Etat sera au rendez-vous".